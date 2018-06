Video/ Gruaja e shoferit të “Toyota” nxirret nga salla e gjyqit: S’kemi bukë të hamë

Gruaja e Agim Çekës, shoferit të kamionit me të cilin po transportoheshin paratë me Toyota ka shpërthyer në lot në Gjykatën e Durrësit, ndërsa ka deklaruar se burri i saj nuk ka asnjë lidhje me lekët.

Gruaja që kishte ardhur në Gjykatën e Durrësit bashkë me vajzën, është lejuar të hynte në seancë por më pas sapo ka parë të shoqin 61-vjeçar pas kafazit të xhamit, ka nisur të vajtojë dhe është nxjerrë jashtë, raporton BW.







“Burri im ka qenë i papunë. Kishte një muaj që kishte filluar. E shkreta unë ç’më gjeti! Ku do gjej para ta nxjerr nga burgu?! Burri im nuk ka lidhje me lekët. I thotë pronari ik atje, hajde këtu atë bën. Ku do vemi ne? Hajdeni shikoni shtëpinë, ne jemi copë-copë, s’kemi ça të hamë. Le të kapin ata që e kanë bërë këtë punë. Kush do ta nxjerrë tani nga burgu burrin plak. Ne s’kemi lekë të hamë bukë jo ta nxjerrim nga burgu”, tha bashkëshortja e Agim Çekës i akuzuar si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal dhe për “pastrim parash”.