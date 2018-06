Video/ Franca kalon në avantazh ndaj Argjentinës me një penallti të Griezman

Po luhet në “Kazan Arena” ndeshja e parë e fazës me eliminim direkt në 1/16 mes Francës dhe Argjentinës.

Franca e ka nisur shumë mirë takimin përballë Argjentinës.







Ishte Griezman i cili shënoi nga pika e bardhë e penalltisë, ndërsa disa minuta më parë lëshoi një sinjal të fortë.

Franca 1-0 Argjentin



Komenti i ndeshjes



13′ Giezman nuk fal, kalon në avantazh Francën me penallti



11′ Hapa galopant të Mbappe qe ndalet në mënyrë të gabuar nga Rojo brenda zonës, penallti për Francën

9′ Goditje denimi per Francen. Godet Griezman, por topi ndalet në tranversë

traversa e grizman

1′ Ka nisur takimi

Do të luhet në orën 16:00 ndeshja e parë e 1/16 të Botërorit mes Francës dhe Argjentinës.

“Gjelat” pasi siguruan pa shumë probleme kalimin e grupit sot do të masin për herë të parë forcat me një skuadër me potencial të madh, por që deri më tani ka hasur shumë vështirësi për ta shfaqur në fushë.

Përballje interesante do të jetë edhe mes Messi-t e Pogba-s, apo Deschamps dhe Jorge Sampaolit.