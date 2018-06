Video / Flitet se do të largohet nga Klani, Fevziu fton sot Ramën në emision. Ja kush e priti

Mbrëmjen e sotme në një emision special ‘Opinion’ do të trajtohet rasti i 6 vajzave jetime nga Kukësi të cilat jetojnë në kushte të vështira ekonomike.

Veç rastit të tyre në ‘Opinion’ do të transmetohen edhe 3 raste të familjeve të tjera që kanë nevojë për ndihmë ekonomike dhe jetojnë në varfëri totale. Gjatë emisionit do të kërkohet kontributi i të gjithëve për t’u ardhur në ndihmë atyre.







I ftuar në këtë emision do të jetë edhe kryeministri Edi Rama; i cili do të flasë përball një paneli jo të zakontë për të gjitha familjet e varfra që ‘Opinion’ do të marrë në trajtim.

Paneli i plotë:

Agron Shehaj

Arber Hajdari

Edi Rama

Akil Pano

Denata Toçe

Zamir Mane

Ketrina Jarazi

Adela Masha.

Ne vidon më poshtë shohim ardhjen e Ramës në TVKlan.