Një vajzë nga Gjirokastra u denoncua sot në polici si e zhdukur nga familjarët e saj.

17 vjeçarja ka reaguar duke thënë se nuk do të kthehet më në shtëpinë e saj pasi prindërit e kanë martuar me zor dhe i kanë ndërprerë shtatzëninë.







Dua të rri me Edin. Babai më martoi me zor me një burrë tjetër, më çoi në Sarandë, ai më hoqi fëmijën. S’dua të flas me babain as nuk dua të iki”, tha vajza.