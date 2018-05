Video/ Dita e parë në “arrest shtëpie”, ish-ministri Tahiri del në ballkon për një cigare…

Provat e reja të ardhura përmes letërporosive nga Italia dhe Greqia bindën Gjykatën për Krime të Rënda të ngujonte në “arrest shtëpie” ish-ministrin e Brendshëm, Saimir Tahiri.

Kjo e diel e ka gjetur ish-ministrin e Brendshëm, Saimir Tahiri të kyçur në banesë, duke shfrytëzuar lirinë që ofron ballkoni i shtëpisë së tij për të konsumuar cigare. Një ditë më parë, Gjykata për Krime të Rënda dha ndaj tij masën e sigurisë “arrest shtëpie”. Me sa duket për këtë vendim ndikuan provat e reja të ardhura përmes letërporosive nga Italia dhe Greqia.

Thuhet se mes të tjerash ka dyshime se ish-deputeti është takuar me Habilajt në shtetin fqinj, ç’ka duket se e ka rënduar pozitën e tij për përfshirje me grupin kriminal që merrej me trafik droge.