Video/ Dështoi ndaj Suedisë, në rrjetet sociale tallen me Shaqirin

Xherdan Shaqiri ka bërë një paraqitje vërtet të dobët në ndeshjen e sotme përballë Suedisë. Zvicra e Granit Xhakës, Xherdan Shaqirit, Behramit dhe Blerim Xhemailit u mund me rezultat 1 me 0 nga Suedia. Një gol i cili ishte me shumë fat për shkak të një devijimi të vogël nga mbrojtësi zviceran.

#SWE 1-0 #SUI



🤔 Good result for England?





📹 There was one VAR review in #SWESUI. 📊 Match stats below. pic.twitter.com/gQEe6oklQL — Sky Bet Help (@SkyBetHelp) July 3, 2018

Ndërkohë Shaqiri po kërkohej nga Liverpul i Jurgen Klop dhe tani ai është shndërruar në një objekt talljeje në rrjetin social “Twitter”.

Liverpool officials when Shaqiri shows up at the hotel pic.twitter.com/NXm0txEat9 — Waheed (@UpTheReds_) July 3, 2018

1. Shaqiri can’t/won’t use his right foot. 2. Serbia would have beaten Sweden. #SWESUI pic.twitter.com/7zro1z6vxK — MyFootballOpinion (@NeverBeenSacked) July 3, 2018