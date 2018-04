Video/ Dasara Karaiskaj mesazh shoqes së ngushtë: Burrin ta dua shumë

Dasara Karaiskaj njihet si një nga gazetaret më pa komplekse. Sot ajo ka surprizuar shoqen e saj të ngushtë Ornela Gaçe përmes një videomesazhi në studion e “Rudina”, në Tv Klan.

Ndërkohë që Gaçe po fliste për miqësinë me Karaiskajn në ekran u shfaq videomesazhi, ku ajo i bënte publikisht disa kërkesa shoqes së saj dhe me humor i tha: Edhe burrin ta dua shumë Ornela, e di ti.







“Mendove se do të ndahesha unë ë? Unë kam 15 vjet që nuk të ndahem, nuk do të ndahesha as tek Rudina. Më kanë thënë të bëj një përshëndetje, por nuk e kam për ty e kam për Vivin, e cila po na ndjek në këto momente. Vivi të dua shumë. Edhe burrin ta dua shumë Ornela, e di ti.

Po të bëj edhe një kërkesë publike: A ka mundësi të mos jesh aq nevrike të lutem. Ul pak nervat dhe impulsivitetin, por zemrën tënde të madhe mos e ndrysho kurrë. Do të të dua gjithmonë”, tha Karaiskaj në mesazhin e saj./tvklan