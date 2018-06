Video/ Çiljetës nuk i pëlqen vetja, vendos të bëj ndërhyrje në fytyrë

Çiljeta Xhilaga është një ndër këngëtaret më të bukura dhe më të mbajtura të showbiz-it shqiptar por ajo nuk është e kënaqur me pamjen e saj.

Për këtë arsye këngëtarja shqiptare ka vendosur të kryejë një ndërhyrje estetike në fytyrë.







Çiljeta ka publikuar një video gjatë procesit të zmadhimit të mjekrës teksa shkruan se e ka pasur gjithmonë problem mjekrën e vogël.

“Të gjithë do të pyesni përse vazhdoj të bëj trajtime estetike kur nuk më nevojiten ? Ne fakt gjithmon e kam pasur kompleks me veten time mjekren e vogel 😅edhe pse miqt apo njerzit e dashur me thonin “je super”ca mjekre thua mos e bej,un gjithmon sa her dilja perpara pasqyres i thoja vetes ahhhh te kisha ta beja kte mjekren icik 😂😂mirepo kur mendoja sa e frikshme dhe e veshtire eshte operacioni ne kocke hiqja dor gjithmon nga fiksimi im.Mirepo gjithmon kërkoja perfeksionin për shëndetin dhe pamjen e jashtme ndaj zgjodha trendin me te fundit sot per sot ne te gjithe boten pa nderhyrje kirurgjikale🤗🤗dhe jam shum e lumtur sepse ndihem shum mir me veten time sepse ne fund te fundit ajo eshte gjeja me kryesore te ndihemi mire me veten ton 😍”- shkruan këngëtarja në Instagram.