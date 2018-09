Video/ Çfarë do bëje nëse do të ishe në dhomë me Trump dhe Putin? Bleona Qerreti: Obobo ç’i bëre…

Ajo nuk di se si të mos bëjë zhurmë, si me projektet e saj muzikore po ashtu dhe në titujt rozë.

Bleona energjike, pa dorashka si gjithmonë dhe si një ‘diva’ e vërtetë ka zbuluar se çfarë do të bënte në një dhomë me 3 njerëzit më të pushtetshëm të Globit.







Në një intervistë për Prive, ku i duhej të plotësonte fjalinë :

“Me lini në një dhomë me Trump, Putin dhe Kim Jong Un…”, këngëtarja është përgjgijur se Trump do të lexonte betimin, Putin do filllonte të këndonte ‘Obobo ç’i bëre vetes dhe Kim Jong Un do të kërcejë.

Mjaft komike si gjithmonë, nuk mund të prisnim tjetër përgjigje nga Bleona.