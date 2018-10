Argjentina kishte në sulm dyshen e re, Ikardi-Dibala, por yjet e repartit ofensiv dështuan të shënonin përgjatë gjithë 90 minutave. E njëjta gjë ndodhi edhe me Brazilin, që pavarësisht se kishin emra si Nejmar, Firminjo e Gabriel Zhezus nga minuta e parë, dështuan të shënonin.







Goli i vetëm i sfidës do të vinte vetëm në minutën e 90+3’ dhe do të shënohej nga një lojtar që s’pritej. Ishte mbrojtësi i Interit, Miranda, ai që do të ndëshkonte Argjentinën dhe do t’i jepte fitoren Brazilit.

Brazil – Argjentinë 1-0

Miranda 90+3’