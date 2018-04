Video: Berisha e filmon, zbardhet debati i tij me Saimir Tahirin

“Të nxirret jashtë Saimir Tahiri se po kremtoni raportin me njeriun me kryesorë të drogës në Ballkan bashkë me Edi Ramën. Nxirreni jashtë. Nxirreni jashtë. Mos festoni me të, mor zotëri. Atëhere ftoni edhe Habilajt dhe Klement Balilin që të vijë këtu. Do ikim …”, tha Sali Berisha pak minuta pas hyrjes së Saimir Tahirit në sallë.

Ai ft0i deputetët e opozitës që të largohen nga salla menjëherë sapo Basha përfundoi fjalën.







“…Kjo sallë sot me Saimir Tahirin brenda dhe kuksianët në burg është shprehja më e qartë se kjo qeveri e dalë me paratë e krimit janë pengesa për Shqipërinë europiane”, tha Basha gjatë fjalës së tij.

Ish-kryeministri Sali Berisha, sikundër e ka kthyer në traditë tashmë bëri gazetarin, duke e futur live në fb e tij Tahirin teksa ishte i ulur në Kuvend.

Ish-ministri, tashmë deputet i pavarur, iu drejtua disa herë mes të qeshurave Berishës: “O Sali si je çmendur kështu?!”