Video/ Basha: Rama po luan me studentët. Të gjithë qytetarët të bashkohen…

Duke folur nga protesta e banorëve të Unazës së Re, kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, deklaroi se “protestat janë shenja më e qartë e gjendjes së emergjencës kombëtare ku ndodhet vendi”.

“Sot, banorët e Unazës së Madhe kanë protestuar bashkë me studentët dhe unë u bëj thirrje sot të gjithëve që të dalin masivisht në mbështetje të studentëve. Edi Rama po luan me fatin e tyre. Mos i lini fëmijët tanë vetëm! Bashkohuni me protestën e studentëve”,- u shpreh Basha.







“Partia Demokratike i mbështet 8 pikat dhe kërkon realizimin e tyre. Kemi 3 vite që kërkojmë shfuqizimin e ligjit të arsimit të lartë që është burimi i krizës”,- shtoi Basha.

Basha shtoi se, Rama po luan me nervat dhe shëndetin e studentëve, dhe për këtë gjë të gjithë qytetarët duhet të jenë në mbështetje të tyre.

“Sot e gjithë Shqipëria është ngritur në protestë. Protesta nga më madhështorja që është ajo e studentëve, por dhe protestat e tjera. Kjo tregon gjendjen alarmante që po kalon Shqipëria. U bëj thirrje të gjithë qytetarëve shqiptarë, të dalin masivisht në protestën e studentëve.

Rama po luan me nervat dhe shëndetin e tyre në këto ditë të ftohta. Unë u drejtoj një ftesë të gjithë qyteteve, që të bashkohen me studentët. Vetë partia demokratike ka tre vite që kërkon shfuqizimin e Ligjit të Arsimit ë lartë”,- u shpreh ndër të tjera Basha.