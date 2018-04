VIDEO +16/ Linda Rei çmend rrjetin, kapet duke bërë ‘llapë’ me një femër

Nuk është hera e parë që Linda Rei bëhet kryqendra e mediave rozë për shkak të postimeve të saj që janë me të vërtetë shumë erotike. Mbrëmja e kaluar ka qenë një shthurje totale për Lindën.

Mirëpo, disa momente i ka ndarë me ndjekësit e saj në rrjetet sociale. Linda ndodhet në Malta me pushime, por jo vetëm, pasi na ka zbuluar një mashkull i cili me siguri është i dashuri i saj i rradhës. Edhe mund të mos jetë, por ajo i ka vënë tabelën “reserved”.







Në njërën nga videot Linda shihet teksa ka ulur mbathjet, dhe i duken edhe thithkat. Sikur të mos mjaftonte kjo, pak më vonë ajo ka postuar një tjetër video ku shihet duke u puthur me llapë me një femër. Këtë se kishim parë ndonjëherë.