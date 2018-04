Ministria e Brendshme ka publikuar guidën e Vettingut në Policinë e Shtetit, Gardën e Republikës dhe Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat. Sipas ministrisë procesi do të jetë transparent, i paanshëm dhe i besueshëm.

Organet e vlerësimit do të jetë të pavarura, ndërsa theksohet se do të ketë asistencë edhe nga ndërkombëtarët. Në filtër do të kalojnë mbi 12 mijë punonjës policie për integritetin dhe pasurinë.