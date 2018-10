Ne mbledhjen e perbashket te komisionit te Ligjeve dhe Kehsillit te Legjislacionit po diskiutohet drafti i PD-se per vetingun ne politike. Opozita perfaqesohej sot nga Oerd Bylykbashi i cili percolli 9 mesazhet per kete nisme.

Sot jam ketu ne emer te opozites per tju dhene keto mesazhe :

1. Opozita nuk do te pranoje dhe as toleroje asnje vonese ne miratimin e vetingut te politikaneve.

2. I gjithe procesi ne kete komision ka pikerisht kete qellim. Te vonoje, shtyje dhe hedhe poshte vetingun e politikaneve.

3. Shqiptaret e mbeshtesin vetingun e politikaneve. Edi Rama ka deklaruar publikisht se eshte kunder.

4. Sa me gjate te kemi politikane te lidhur me krimin ne Kuvend, qeveri, bashki etj aq me keq per shqiptaret qe dhunohen, grabiten dhe perdhunohen cdo dite nga krimi.

5. Ngjarja e fundit provon se krimi ka kapur shtetin me ndihmen e pushtetareve te lidhur me krimin.

6. Bashkqeverisja me krimin e ka sjelle vendin ne nje emergjence kombetare.

7. Ju po beni dhe do te beni gjithcka per ta zvarritur por nuk do ta ndalni dot vetingun e politikaneve. Sic nuk ndalet dot dekriminalizimin.

8. Kuvendi dhe qeveria qe sot jane ne duar te krimit do ti kthehen popullit. Me cdo kusht dhe me cdo cmim.

9. Ne jemi te vendosur dhe do te bejme gjithcka per ta zbatuar. Ne kete vend nuk do te kete as zgjedhje, as demokraci, as parlament, as drejtesi, as ekonomi, pa ndare politiken nga krimi.