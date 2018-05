Vetingu me ritme të ngadalta, pengohet konstituimi i KLP dhe KLGJ

Procesi i Vetting-ut po zhvillohet me ritme shumë të ngadalta, duke penguar konstituimin e organeve të reja kyç si KLP apo KLGJ, por njëherësh edhe por duke u kthyer edhe një pengesë për aksesin në drejtësi të qytetarëve shqiptarë.

Komiteti Shqiptar i Helsinkit ka publikuar një raport mbi zhvillimet e procesit të Vetting-ut dhe efektet që e tij në sistemin e drejtësisë, ku tërheq vëmendjen se zvarritja e procesit për rreth 800 gjyqtarë e prokurorë, nuk duhet në asnjë mënyrë të pengojë aksesin e shtetasve në drejtësi dhe as të çojë sistemin ekzistues të drejtësisë qoftë dhe përkohësisht në kolaps apo mosfunksionim, raporton Scan.

Ngritja e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë tashmë është një proces që varet nga vettingu i kandidatëve për anëtarët përkatësisht gjyqtarë dhe prokurorë në këto dy këshilla.

Vonesat për ngritjen në kohë e këtyre Këshillave kanë krijuar ngërçe në plotësimin e vakancave në Gjykatën e Lartë, në emërimin e Prokurorit të Përgjithshëm me mandat të plotë, si dhe në ngritjen në kohë të institucioneve të posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.

Për këtë arsye Komiteti këshillon se Vettingu mund të zhvillohet me ritme më të shpejta për ata gjyqtarë dhe prokurorë që kanë rezultuar pa probleme nga hetimi administrativ i KPK-së.

Kalimi me përparësi i tyre do bënte të mundur konstituimin e organeve të reja të drejtësisë, ndërkohë që do jepte mundësinë edhe të plotësimit të natyrshëm të vendeve që krijohen nga largimi i gjyqtarëve e prokurorëve të skualifikuar.