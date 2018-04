Vetëvendosja “kopjon” opozitën në Shqipëri, paralajmëron protesta për rrëzimin e Thaçit

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Rexhep Selimi ka paralajmëruar rrëzimin e Hashim Thaçit nga posti i Presidentit, pas deportimit të gjashtë shtetasve turq nga Kosova, proces në të cilin dyshohet të jetë i përfshirë edhe ai.

Në një intervistë për “Insajderin”, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje ka thënë se nëse Presidenti Thaçi nuk do të shkarkohet përmes Kuvendit të Kosovës, ekziston edhe një rrugë tjetër: ajo e protestave.





“Siç e ka nisur presidenti me protesta, ka ardhur në pushtet me protesta dhe do rrëzohet. Me protesta është kundërshtuar emërimi i tij, e me protesta do të arrihet shkarkimi i tij”, ka thënë Selimi.

Madje synimin për rrëzimin e Thaçit nga pushteti, sipas Selimit, nuk do ta ndalojë as dhuna policore.

“Ne gjithmonë kemi besuar dhe vazhdojmë të besojmë në atë që e shtyjmë përpara. Besimin tonë nuk mund ta shkelë as dhuna policore, e as kurrfarë shantazhi. Prandaj ne besojmë dhe ia arrijmë”, ka thënë Selimi. “Presidenti ka shkel Kushtetutën dhe normat e bërjes së shtetit”.

Deputetët kanë inicuar formimin e një Komisioni Hetimor, i cili do të mbledh fakte për shkeljet e Kushtetutës nga presidenti.