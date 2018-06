Vetëm gratë i shpëtojnë Vetingut? Gjyqtarja Marçela Shehu drejt konfirmimit në detyrë

Gjyqtarja e Gjykatës së Kurbinit Marçela Shehu doli dje para Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, organit bazë të Vetingut, për t’u njohur me verifikimet për ligjshmërinë e pasurisë, aftësisë profesionale dhe figurën.

Trupa e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit e përbërë nga Brunilda Bekteshi, Lulzim Hamitaj dhe Olsi Komici u shprehën se nga verifikimi i ILDKPKI dhe i vetë komisionit ka rezultuar se gjyqtarja nuk ka shkelje dhe fshehje të pasurisë.







“ILDKPI për gjyqtaren ka dorëzuar raportin me konstatim se është deklarim i saktë pasurie dhe e ka te justifikuar. Ne bëmë verifikim të thelluar, ka deklaruar shtëpi banimi 100m2 në njësi bashkiake nr. 8 në Tiranë, veturë ‘Mercedez Benz’ blerë në 2016 me vlerë 6 mijë euro, para cash 1 milion e 350 mijë lekë dhe depozitë kursimi për fëmijë.

DSIK për sa i përket figurës ka sjellë raport ku shprehet se gjyqtarja nuk ka shkelje dhe është e përshtatshme për të vazhduar detyrën”, tha trupa e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Gjyqtarja u shpreh dakord me të gjitha konstatimet e trupës, ndërsa kërkoi që të vijonte detyrën.

“Jam dakord me verifikimet nga ana e KPK-s, kërkoj të vazhdoj detyrën, procesi ka qenë korrekt”, tha gjyqtarja. Vendimi për gjyqtaren do të jepet në datë 4 qershor, ndërsa pritet që të kalojë Vetingun, pasi nuk rezultoi me asnjë problem. Gjyqtarja e Kurbinit Marcela Shehu është kandidate për në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Ajo ka mbaruar Shkollën e Magjistraturës dhe pasi punoi për pak muaj në Gjykatën e Tiranës, u emërua gjyqtare e Gjykatës së Kurbinit-pozicion të cilin e mban edhe sot.

Pasuria

Të dhënat tregojnë se gjyqtarja Marçela Shehu zotëronte një pasuri familjare prej 1.3 milionë lekësh në vitin 2006. Në fund të vitit 2016, pasuria e saj është dyfishuar, duke kapur vlerën e rreth 2.7 milionë lekëve. Pasuria familjare e zonjës Shehu ndahet në 200 mijë lekë llogari bankare, 1.5 milionë lekë kursime në cash dhe rreth 1 milion lekë automjete. Gjyqtarja ka gjithashtu në bashkëpronësi një shtëpi private të ndërtuar në vitet 1998-2000, të cilën e ka përfituar si rrjedhojë e martesës dhe e ka deklaruar atë në vitin 2007.

Të ardhurat e gjyqtares Shehu përbëhen vetëm nga paga e saj dhe ajo e bashkëshortit, të cilat kapin në total vlerën e 12.9 milionë lekëve. Përgjatë viteve në karrierë, zonja Shehu ka shënuar një rritje mesatare të pasurisë prej 133 mijë lekësh në vit.

Vetëm gratë shpëtojnë

Nga procesi i deritanishëm i Vetingut, asnjë prokuror dhe gjyqtar mashkull nuk e ka kaluar testin e pasurisë. Nga ana tjetër, shumica e femrave prokurore dhe gjyqtare e kanë kaluar testin e pasurisë. Procesi i Vetingut pasi një pauzë prej dy javësh, por procesi ka ristartuar tashmë në mënyrë intensive. Nëse deri më tani është verifikuar një subjekt në javë, javën që vjen do të njihen me rezultatet e kontrollit tre subjekte njëherësh, një dy prokurorë dhe një anëtar i Gjykatës së Lartë.

Nga avancimi me procesin e Vetingut, varet ngritja e dy organeve më të rëndësishme të drejtësisë së re, Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Ndërkaq, ngritja e KLGJ dhe KLP i hap rrugë ngritjes së organeve të SPAK-ut, konkretisht Byrosë Kombëtare të Hetimit, Prokurorisë së Posaçme dhe Gjykatave Speciale. Tek këto organe janë përqendruar të gjitha pritshmëritë dhe shpresa për shembjen e murit të pandeshkueshmërisë në Shqipëri./shqiptarja.com