Vetëm 3 vjeç, por princeshë Charotte i duhet të zbatojë patjetër këto 10 rregulla

Nuk është e thjeshtë të jesh një princeshë!

Kur bëhet fjalë për protokoll në një familje mbretërore, përjashtim nuk bëjnë as fëmijët. Ka ca rregulla të cilat mesa duket duhet të zbatohen nga çdo pjestar, përfshirë edhe të vegjlit e pallatit mbretëror. Vajza e Kate dhe William ka 10 rregulla të cilat duhet t’i zbatojë me patjetër, edhe pse është vetëm 3 vjeç.







1. Fëmijët mbretërorë duhet të mësojnë patjetër shumë gjuhë të huaja. Është shumë e rëndësishme për një vogëlush me gjak blu të njohë gjuhë të tjera. Charlotte dhe George kanë filluar që tani të mësojnë spanjishten.

2.Princesha Charlotte nuk mund të ulet me të rriturit në darkat mbretërore!Fëmijët e familjes do t’u duhet të ulen në tavolinën e të vegjëlve, derisa ata të mësojnë ‘artin e një bashkëbisedimi të sjellshëm’.

3.Fustani me jakën e Piter Pan, është veshja e ditës! Sa herë që Charlotte është parë në publik, ajo ka patur të njëjtën formule veshje; një fustan me ngjyra të ndryshme me jakën e Piter Pan. Gjithashtu edhe i vëllai George gjithmonë mban veshur pantallona të shkurtra, dhe çorape.

4.Charlotte ka gjithmonë një fjongo në kokë. Nëse nënat ne na kanë mësuar se nuk je asnjëherë e veshur sa duhet, kur nuk ke një buzëqeshje në fytyrë, për princeshën është fjongo në flokë, që plotëson ‘outfit-in’ e ditës, që zakonisht kombinohet me ngjyrën e fustanit.

5.Këpucët Mary Jane (që janë këpucë të hapura me një, apo më shumë rripa) janë uniforma e vogëlushes së pallatit mbretëror. Janë të rehatshme? I pëlqejnë? Këtë nuk e dimë, ama ajo është e detyruar të veshë gjithmonë të njëjtin model këpucësh.

6.Familjarët gjithmonë kombinohen me njëri-tjetrin! Nuk dihet nëse ky është një rregull, apo jo. Por fakt është që në daljet publike, apo në evente të ndryshme, Kate, William, George dhe Charlotte janë gjithmonë të kombinuar me njëri-tjetrin.

7.Na fal Charlotte, por për ty nuk ka kurorë, deri sa të martohesh! Është e vëretë që kurora simbolizon një familje mbretërore, por mesa duket rregulli është që asnjë grua e pamartuar nuk duhet të mbajë kurorë, deri në momentin kur martohet. Kjo shpjegohet me faktin se kurora tregon një status, dhe në momentin që e ke në kokë do të thotë se ti nuk je në kërkim të një burri. Kështu që Charlotës do t’i duhet të presë edhe ca përpara se të vërë në kokë kete aksesor.

8.Nuk ka rrjete sociale për fëmijët e pallatit mbretëror. Edhe kur Princi George dhe Princesha Charlotte të arrijnë moshën e duhur, ata nuk do të mund të përdorin rrjete sociale. Vështirë t’ja mbushësh mendjen një adoleshenti për këtë gjë, por Pallati Mbretëror ka rregulla.

9.Impostimi i duhur është shumë i rëndësishëm për një zonjushë me gjak blu. Femrat e mbretërisë kanë një impostim të tillë që duhet ta zbatojnë me përpikmëri të gjitha. Ato duhet të ulen në një mënyrë që këmbët, gjunjët dhe kyçet e këmbëve të jenë të bashkuara. Edhe të voglës Charlotte do t’i duhet ta mësojë këtë teknikë.

10.Princesha Charlotte duhet të marrë master në ‘artin e kortezisë’! Protokolli i ‘detyron’ femrat e familjes mbretërore që t’i përkulen Mbretëreshës. Me siguri edhe Charlotte ka filluar të marrë mësime për këtë gjë