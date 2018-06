Vendoset koha dhe vendi i takimit Trump-Putin: Shpresojmë se …

Shtëpia e Bardhë dhe Kremlini kanë rënë dakord për kohën dhe vendin e takimit mes presidentëve Donald Trump dhe Vladimir Putinit. Njoftimi u bë nga këshilltari i Sigurisë Kombëtare në Shtëpinë e Bardhë, John Bolton, të mërkurën pas bisedimeve në Moskë me Presidentin e Rusisë dhe zyrtarë të tjerë.

Në një konferencë shtypi, Bolton tha se Trump kishte kërkuar nga ai që të fliste me autoritetet ruse për perspektivën e një takimi të tillë, për të cilin ai tha se Trump është i vendosur të bëjë përkundër kritikave të brendshme në vend. “Do të ketë një njoftim të enjten, njëkohësisht në Uashington dhe Moskë”, Tha Bolton mbi datën dhe vendin e samitit.







Edhe këshilltari i Politikës së Jashtme të Kremlinit, Yuri Ushakov, u tha gazetarëve se detajet e takimit shumë të parashikuar do të jepeshin të enjten. Takimi pritet të zhvillohet në mes të korrikut, kur Trump do të jetë në Europë për vizitat e planifikuara më parë në Belgjikë dhe Britani.

Ajo që duhet me siguri është se takimi Putin-Trump do të mbahet në një vend të tretë, as në Rusi dhe as në SHBA. Presidenti rus, Vladimir Putin, e përshëndeti ngrohtësisht Bolton në një sallë të madhe ovale gjatë takimit në Kremlin. Ai e nisi takimin, duke thënë se marrëdhëniet SHBA-Rusi janë në një gjendje të varfër në pjesën më të madhe të kohës, për shkak të mjedisit të brendshëm politik në Shtetet e Bashkuara.

“Vizita juaj këtu në Moskë frymëzon shpresën se do të jemi në gjendje të ndërmarrim hapa të parë për të rivendosur marrëdhëniet e plota midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara. Rusia nuk kërkoi konfrontim dhe unë shpresoj se sot do të jemi në gjendje për të folur në lidhje me atë që ne mund të bëjmë, të dyja palët, në mënyrë që të rivendosim marrëdhënie të drejta dhe të plota në themelet e barazisë dhe të respektit për interesat e njëri-tjetrit”, tha Putin.

Ndërsa Bolton tha se ai shpresonte se Rusia dhe SHBA mund të gjejnë pajtueshmëri dhe të bëjnë përparim së bashku, sipas “The Washington Post”. Bolton ka shtuar se “edhe me parë, kur vendet tona kishin dallime, liderët tanë dhe këshilltarët e tyre janë takuar. Mendoj se kjo ishte gjë e mirë për të dyja vendet, e mirë për stabilitetin në botë dhe Presidenti Trump ndihet shumë i fuqishëm për këtë çështje”. Bolton u takua edhe me ministrin e Jashtëm rus, Sergei Lavrov.