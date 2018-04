Vendimi për Tom Doshin, ja tre mesazhet që SHBA i dha Shqipërisë

Vendimi i SHBA për të mos ndaluar hyrjen e Tom Doshit, deputetit të majtë në këtë vend, ka ngjallur shumë debat në median sociale.

Drejtori i gazetës Mapo, Ervis Iljazaj shkruan në editorialin e ditës se SHBA po i jep politikës dhe dejtësisë shqiptare tre mesazhe.





“I pari është për drejtësinë. Nëse drejtësia shqiptare, nuk ka ndërmend të hetojë pushtetarët e lartë, atëherë Shtetet e Bashkuara do të gjejnë rrugë alternative për të “luftuar” ata politikanë të cilët ata i konsiderojnë të korruptuar apo të pabesueshëm. Dhe, nëse prokuroria vazhdon me këto ritme, nuk është çudi që vendime të tilla do të vazhdojnë edhe për persona të tjerë.

I dyti, është për qëndrueshmërinë dhe vazhdimësinë e punës së Ambasadorit Amerikan në Shqipëri. Shumë prej zërave publikë kanë ngritur hije dyshim për punën e Donald Lu, apo edhe e kanë akuzuar atë publikisht për lidhjet e tij me Sorosin, politikë personale në Shqipëri, apo se me ndryshimin e administratës në SHBA do të ndryshonte dhe linja politike e tyre, për faktin se, Donald Lu është ambasador i zgjedhur nga Presidenti Obama. Të gjitha këto janë absurditete, që vijnë si pasojë e mosnjohjes së politikës së jashtme amerikane. Një politikë e cila nuk bazohet në ideologji, por në interesa kombëtarë. Kur bëhet fjalë për politikën e jashtme nuk ka rëndësi fare nëse ambasadori Lu është emëruar nga një President i djathtë apo i majtë, rëndësi ka linja e politikës së tij vetëm në interes të Shteteve të Bashkuara. Kështu që, të gjitha hamendësimet për anshmërinë e Donald Lu, janë të gjitha tentativa të dëshpëruara për t’iu kundërvënë Reformës në Drejtësi, investim amerikan dhe personal i tij.

Mesazhi i tretë ka të bëjë me interesat amerikanë në Shqipëri. Duhet ta kuptojmë njëherë e mirë se, Amerika ka interesa konkretë te ne. Përtej interesave ushtarakë edhe gjeopolitikë, mjafton të përmendim TAP-in, i cili është projekt strategjik për SHBA-në, apo në fushën e naftës me kompaninë SHELL. Prandaj, një superfuqi si Shtetet e Bashkuara, interesat e saj, kurrsesi nuk mund t’i lërë në dorë të një klase politike të pabesueshme. Në këtë kuptim, drejtësia, nëpërmjet Reformës, përbën një instrument për të siguruar një politikë të pastër”.