Partia Demokratike thyen pas tre javësh marrëdhënien e kushtëzuar me Kuvendin.

Burime pranë selisë blu bëjnë me dije se deputetët e PD-së do të marrin pjesë në Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese, ku do të diskutohet dekreti i Presidentit për ligjin e Teatrit të ri.







Mbledhja e komisionit te Veprimtarise Prodhuese eshte planifikuar te mbahet në orën 15:00 ne ambientet e kryesise se Kuvendit.