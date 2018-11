Nga Eugjen Merlika

Një politikan i urtë, të cilit i kërkuan një parim për të qeverisur mirë, u përgjigj: “Lejoni miqtë tuaj t’u japin këshilla” Melchiorre Gioia (1767 – 1829), publicist dhe ekonomist italian







Ka më se një javë që opinioni publik, politik e mediatik shqiptar, krahas ngjarjeve absurde të Bularatit, të fryra jashtë mase nga mendësi të lashta shoviniste ballkanike, po përtyp e ripërtyp pa prerë një kundërshtesë politike ndërmjet dy nga përfaqësuesve më të lartë të Shtetit, kryeministrit dhe presidentit të republikës. Në dukje është një kundërshti që buron nga një interpretim i ndryshëm i Kushtetutës, së cilës i referohen të dyja palët, me dy përfundime të ndryshme, madje të kundërta. Është fjala për emërimin e gjeneral Sandër Lleshit si ministër i punëve të Brendshme në vend të ish-ministrit Fatmir Xhafaj, që dha dorëheqjen.

Vendimi i presidentit ka shkaktuar një krisje të fortë institucionale të panevojshme, që iu shërben vetëm sedrave të dy drejtuesve të shtetit, por jo interesave të tij. Sigurisht, do të kishte qenë më mirë që kryeministri të ishte këshilluar më parë me presidentin për emërimin e ministrit të tij e jo të gjente rrugën më të shkurtër të tuitimit në internet, por presidenti nuk duhej të “hakmerrej” ndaj ish-mikut dhe bashkëpunëtorit të tij, duke hedhur poshtë propozimin e tij. Në gjithë këtë “sherr” institucional e vetjak është viktimë personi i Sandër Lleshit, një ushtarak me një integritet moral të shëndoshë e me një përgatitje intelektuale të lakmueshme për nivelin e jetës politike shqiptare. Gjeneral Lleshi është një shërbyes i shtetit, i pa rreshtuar në asnjë formacion politik, jo vetëm sepse, siç thotë ai, “partia ime është Shqipëria”, por ndoshta edhe sepse nuk gjen n’asnjë prej tyre, si shumë shqiptarë të tjerë, një projekt atdhetar të denjë e t’aftë për të futur Vendin në rrugën e rimëkëmbjes së plotë e të integrimit n’Europë, një synim që është vendimtar për të sotmen e t’ardhmen e Shqipërisë. Në një farë mënyre ai më kujton figurën e nderuar të një tjetër atdhetari, të dr. Mentor Ҫokut, që përsëriste gjithmonë “partia ime është Lidhja e Prizrenit”, duke u munduar të jepte ndihmesën e tij të vyer në kohët e para të tjetërsimit të sistemit, nëpërmjet këshillash tepër të vlefshme për përfaqësuesit pa përvojë politike të pas komunizmit.

Sandër Lleshi i shërbeu shtetit me devotshmëri dhe ndjenjë të lartë përgjegjësie në pozitën e një ushtaraku të lartë të republikës, deri sa politika nuk e zhgënjeu me veprimet e saj partiake e në kundërshtim me rregullat e marrëdhënieve ndërmjet institucioneve. Kur ai e ngriti zërin në mbrojtje të parimeve të funksionimit të shtetit demokratik, sipas mësimeve që kishte marrë në shkollat ushtarake të botës perëndimore, politika, nëpërmjet një ministri e një presidenti, u hakmor duke e liruar nga detyra. Përballë një padrejtësie të këtillë ai nuk zgjodhi rrugën e protestës së bujshme, por atë të padisë ligjore në organet gjyqësore, duke pritur në heshtje përfundimin e saj. Ai erdhi mbas katër vitesh me njohjen e së drejtës për dëmshpërblimin për vitet e humbura, por nuk u kthye më në punën e tij. Më vonë ai pranoi propozimin e kryeministrit Rama, për të qenë këshilltar i tij për çështjet ushtarake e jo për kanabisin, siç u shpreh në mënyrë mjerane dikush nga Opozita. Bota është e mbushur plot me shembuj, në të cilët edhe njerëz me bindje politike të ndryshme kanë bashkëpunuar, njëri në rolin e shtetarit e tjetri n’atë të këshilltarit. Në këta vite më duket se sfera e mbrojtjes nuk ka pasur probleme të veçanta e të dukshme, pra edhe puna e tij n’atë fushë nuk ka vend për kritika objektive.

Mbas dorëheqjes së Fatmir Xhafajt kryeministri i propozoi gjeneral Lleshit postin e ministrit të Brendshëm. Ai ka pranuar, besoj duke u nisur nga parimi për t’i shërbyer Atdheut, nga një pozicion politik i rëndësishëm, por gjithmonë duke mbetur jashtë kornizës së politikës zyrtare. Duket se mund të jetë një kundërshti në vetvete ky vështrim, por duke mbajtur parasysh personalitetin dhe formimin e tij, besoj se qëndron plotësisht në kuadrin logjik. Sandër Lleshi merr përsipër një detyrë të vështirë, në një çast aspak të shkujdesur të jetës politike të Vendit. Jam i bindur se këtë e bën, jo për interesa të ngushta vetjake dhe as për prirje protagonizmi, por për t’i shërbyer përsëri Vendit të tij. Në këtë shërbim, armët më të fuqishme që ai mban në dorë janë ndershmëria, dashuria për Atdheun e, ndoshta, ndonjë besim i brendshëm se është koha për t’i kushtuar atij të gjithë zellin dhe aftësitë e tij. Por të gjitha këto nuk i thonë asgjë presidentit Meta, i cili “nuk ka krijuar bindjen e plotë për t’i dhënë besimin kandidaturës së z. Sandër Lleshi si ministër i Brendshëm”. Ndoshta presidenti është tepër pragmatik, nuk iu beson më idealeve të cilët, gjatë këtyre 27 vjetëve në vorbullën e politikës pas komuniste, ka parë se si shkelen e bëhen thërrime për hir të interesave të klaneve, të partive, të pasurimit të paligjshëm të klasës politike. Si i tillë ai e thërret tri herë kandidatin për ministër të shkojë e të bisedojë me të, por ai nuk pranon e shkon vetëm kur është marrë vendimi.

Ka diçka të pakuptueshme në këtë veprim të gjeneralit, që nuk shpjegon arsyet e mospranimit të ftesës së kryetarit të Shtetit, ashtu sikurse ky i fundit nuk shpjegon motivet e mungesës së “bindjes” së tij kundrejt emërimit. Duke shkuar me hamendje në zhbirilimin e këtyre arsyeve, duhet të mbajmë parasysh mjedisin ku zhvillohen ngjarjet, një terren të mbarsur me probleme të rënda ligjshmërie. Duhet të mbajmë parasysh gjithashtu edhe karakterin e veçantë të natyrës së veprimtarisë së ministrit të Brendshëm, sidomos në Shqipërinë e sotme, ku lufta kundër krimit ordiner dhe të organizuar, kundër korrupsionit deri në sferat e larta të shtetit, mbetet një kërkesë e dorës së parë, jo vetëm e shoqërisë shqiptare, por edhe e qarqeve politike ndërkombëtare, kryesisht e aleatëve strategjikë, BE dhe SHBA.

Në këta kushte, ndoshta, kandidati për ministër ka nguruar shumë për t’u ballafaquar me presidentin para emërimit, për motive që i din vetëm ai. Por, sidoqoftë, koha do t’i nxjerrë në shesh këto prapaskena të çështjes Lleshi. Ndërkaq ai ka filluar punën si zv.ministër dhe akti i tij i parë politik ishte ai i përzënies së 52 grekëve që shkelën ligjet dhe rregullat e shtetit tonë brenda kufijve të tij dhe shpalljes së tyre si të padëshirueshëm për Shqipërinë, një veprim që besoj se ka miratimin e shumicës dërmuese të shqiptarëve.

Episodi i mos dekretimit të Sandër Lleshit më sjell ndërmend të tillë të ngjashëm në jetën tonë politike. Para pak vitesh presidenti Nishani nuk pranoi të dekretojë dy ambasadorë në Vatikan, të miratuar nga qeveria dhe Kuvendi i Shqipërisë. Ata ishin përkatësisht, profesori i filozofisë në Universitetin Urbanian të Romës, z. Ardian Ndreca dhe shkrimtari i mirënjohur në gjithë botën shqipfolëse e më gjerë, z. Visar Zhiti. Edhe ata vazhduan punën si të ngarkuar me punë, si kryetarë misioni në Shtetin e Vatikanit, për habinë e madhe të dinjitarëve të tij. Nuk do të donja që presidentët shqiptarë të kishin një farë alergjie për intelektualë të shquar të Vendit të tyre e të gjejnë gjithfarë mënyrash për të mos pranuar futjen e tyre në jetën politike, administrative e diplomatike të tij. Duke u munduar t’i konsideroj si të rastësishme këto veprime të paligjësueshme të kryetarëve të shtetit, do t’u kujtonja atyre se vlerësimi, në shkallën e duhur, i potencialeve intelektuale të shquar të bashkëqytetarëve të tyre, është një ndër detyrat më parësore që ata, si drejtues dhe garantë të demokracisë, duhet të venë në jetë në veprimtarinë e tyre. Rasti i mos dekretimit të Sandër Lleshit, me gjithë problematikën e saj disi të veçantë, më duket se nuk përputhet me interesat e vërteta të Shqipërisë, mbasi një personalitet i tillë është një rezervë e çmuar e pasurisë intelektuale e morale të Vendit tonë, një vlerë e shtuar për Qeverinë, pavarësisht ngjyrës politike të saj.

Në këtë kohë pandershmërie zotëruese, refuzimi i një intelektuali të ndershëm në mbarështimin e shtetit, më duket një veprim tejet i dëmshëm për sot e për t’ardhmen e Shqipërisë bashkëkohore, madje do ta quaja një privilegj që nuk duhet ta ketë asnjë shqiptar, qoftë ky edhe një Kryetar Shteti. Aq më shumë bëhet e papranueshme një mendësi e tillë, kur është prodhim i tekave apo i sedrave të sëmura të njerëzve të veshur me pushtet, për më tepër në një Vend që mëton të quhet demokratik e, si i tillë në të meritokracia duhet të jetë parimi kryesor i funksionimit të shtetit.

Pardje kryeministria njoftoi se presidenti do të rishikojë vendimin e tij kundrejt kërkesës së dytë të qeverisë për emërimin e Sandër Lleshit në postin e ministrit të Brendshëm. Uroj që presidenti ta rishohë me një sy tjetër vendimin e tij të parë, ta ndryshojë atë në dobi të dekretimit, mbasi kam bindjen se Sandër Lleshi do të jetë një ministër shembullor e për të tillë Shqipëria ka e do të ketë gjithnjë nevojë. Uroj e shpresoj që koha mos të përgënjeshtrojë bindjen time.