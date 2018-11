Veliaj thirrje banorëve të Unazës: Mos bëni hesapet e Lulit

Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj i ka bërë thirrje të gjithë banorëve të Astirit që preken nga ndërtimi i Unazës së Re që mos të bëjnë hesapet e kryetarit të PD-së Lulzim Basha.

Nga Asambleja e Forumit të gruas Socialiste të Tiranës, Veliaj theksoi se sot disa prej familjeve të Unazës u strehuan në banesa sociale.







“Sot u arrit nga ARRSH që të administrohej verifikimi për 17 familje. 23 familje iu janë kopsitur dokumentet. Gratë e këtij qyteti çuan para zgjedhjes një nga problematikave të këtyre ditëve. Si shohim njerëzit as nga ngjyra e lëkurës, as nga tesera e partisë, as na vendi. Detyra e të gjitha zonjave socialiste është që t’i shërbejnë qytetarëve. Sot ato apartamente janë gati. Familjet e para nga Unaza e Re janë transferuar tek banesat sociale. Nuk flas për ato familje që janë gati të bëjnë hasha çdo gjë për kryetarin. Mos bëni hesapet e Lulit”, -tha Veliaj./BW/