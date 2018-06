Veliaj tha se u arrit marrëveshja, qeveria kalon projektligjin për teatrin

Pas deklaratës së kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Velianj se është arritur marrëveshja me artistët për Teatrin e Ri Kombëtar vjen edhe levizja e fundit e qeverisë. Këshilli i Ministrave ka kaluar dje projektligjin, duke e njoftuar këtë vendim edhe në faqen zyrtare të kryeministrisë.

Projektligj i miratuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Qershor 2018:







* Ky projektligj reflekton opinionet e diskutimet e vazhdueshme me komunitetin e artistëve, arkitektëve, opinionet e qytetarëve të lirë gjatë konsultimeve me përfaqësues të Bashkisë së Tiranës dhe Ministrisë së Kulturës.

Projektligji i ri pasqyron thelbësisht kërkesat e komunitetit të artistëve lidhur me ruajtjen e pronës së teatrit, me standardet e domosdoshme europiane për një teatër dinjitoz kombëtar dhe me pjesëmarrjen e qarte të 2 (dy) përfaqësuesve të artistëve në procesin e negociimit.

Projektligji siguron transparencën e plotë të negociimit dhe garancinë ligjore të autoritetit më të lartë ligjor të shtetit.