Veliaj sulmon Bashën: Me rezidencë në Holandë, por sillet si ballkanas i prapambetur

Godina e re e Teatrit Kombëtar do të jetë një vepër spektakolare, me hapësira disa herë më të mëdha se ndërtesa ekzistuese. Gjatë inspektimit të punimeve që po kryhen në Rrugën e Kavajës për shtimin e korsive të dedikuara për biçikletat, kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, theksoi se një nga arsyet pse teatri po sulmohet kaq shumë, lidhet me shembujt e deritanishëm, ku çdo projekt i nisur nga qeveria dhe bashkia është kurorëzuar me sukses.

“Arsyeja pse teatri po sulmohet kaq shumë është e thjeshtë: e dinë që po iu fut një pune qeveria e bashkia, do ta “qajnë” atë punë, siç me këndin e lojërave te Liqeni, Parkun Olimpik, Bulevardin e Ri, Sheshin “Skënderbej”, Pazarin e Ri etj. Në fakt, kjo është një përpjekje e dëshpëruar e ca kalamajve që drejtojnë sot opozitën, të cilët e dinë që teatri i ri do të jetë një vepër spektakolare, 8 herë më i madh në tokën e vet, e sigurisht, do të marrë çmime. Ata i druhen faktit që për 4 vite nuk bënë asgjë në Tiranë dhe e dinë që gjëja tjetër ku qeveria e bashkia do vërë dorë, do jetë një mrekulli. Kjo i shqetëson”, tha Veliaj.







Kryebashkiaku komentoi sulmin e pakuptimtë të opozitës ndaj arkitektit danez, Bjarke Ingels, një nga më të mirët në botë në fushën e arkitekturës. “Jam i ndërgjegjshëm që në Tiranë ka politikanë me rezidencë në Holandë, por ama sillen si ballkanas 500 vite të prapambetur. Kur një ‘politikan holandez’ i thotë një arkiteti danez s’të lë të futesh në Shqipëri, i ngjan një kalamani të llastuar të një lagje tipike tironse, që nuk lë askënd të vijë nga lagjja tjetër e të luajë tek lagjja e tij. Fatkeqësi e opozitës, që ka kalamaj për drejtues, ndërkohë fat për Tiranën që është zgjuar nga gjumi, që ka një qeveri e një bashki në krye të punëve për të ecur përpara. Siç po vazhdojmë me korsitë e biçikletave, do vijojmë me teatrin e ri, me korsitë e dedikuara të autobusëve, me ndërhyrjet në Ujësjellës”, tha Veliaj.

Ai shtoi se ndihet i keqardhur nga politikanët me rezidencë në Holandë, që shohin vetëm hallin e tyre.

“Kanë vetëm hallin e tyre; rezidencën e kanë në Holandë, shtëpinë në Holandë, fëmijët i rrisin në Holandë dhe kur ne mundohemi ta bëjmë sadopak Shqipërinë si Holanda e Danimarka, këta sillen si fëmijë”, tha Veliaj.

Duke u ndalur te rrjeti i ri i biçikletave, kryebashkiaku i Tiranës nënvizoi se ndërtimi i korsive të reja ka sjellë trefishimin e përdoruesve në kryeqytet. “Jam i lumtur me mënyrën si po shpërndahet me shpejtësi të jashtëzakonshme i gjithë rrjeti i biçikletave në Tiranë. Falenderoj shumë kolegët e ambasadës holandeze që kanë dizenjuar një rrjet inxhinierik, i cili do t’i japë qytetit korsitë minimale të paktën brenda Unazës dhe besoj se nëse numrat vazhdojnë e rriten, siç janë rritur këto kohë, ku është trefishuar numri i atyre që përdorin biçikletat qoftë mobike apo biçikletat e tyre private, them se Tirana është në rrugë të mbarë”, tha Veliaj. Ai premtoi më shumë hapësira të dedikuara për këmbësorët, ndërsa theksoi se rikthimi i biçikletave do të shpëtojë kryeqytetin nga trafiku.

“Nëse projektojmë e ndërtojmë për këmbësorë, do kemi këmbësorë, siç është sheshi ‘Skënderbej’ apo Pazari i Ri apo këndi i lojrave; nëse projektojmë e ndërtojmë për biçikleta, do kemi më shumë për biçikleta, e nëse ndërtojmë për makina do kemi më shumë makina. Do të thotë që pjesa tjetër duhet ndarë në mënyrë demokratike mes atyre që kanë biçikleta dhe këmbësorëve. Kjo është një përpjekje për t’i qëndruar reputacionit të Tiranës, e cila po merr çmime pothuajse çdo javë për ndryshimet që po bën” tha Veliaj.

Brenda një kohe të shkurtër, Bashkia e Tiranës do të përfundojë dhe lidhjen e korsisë së biçikletave nga zona e “21 Dhjetorit” me “Vasil Shanton”, “Zogun e Zi” e deri te Pallati me Shigjeta, duke përmbyllur edhe një cikël të madh që është rreth 12 km. Por, projekti nuk do të ndalet me kaq, pasi ai do të vijojë edhe vitin e ardhshëm me të tjera kilometra të dedikuara për qytetarët që preferojnë të lëvizin me biçikletë.