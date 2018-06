Teatri/ Veliaj mesazh artistëve nga Praga: Me dashamirësi do bëjmë gjëra…

Sheshi “Skënderbej”, Pazari i Ri, Bulevardi i Ri, por edhe transformimi i madh që ka pësuar kryeqyteti në këto tre vite, ka bërë që Tirana të ftohet në një prej Konferencave më të rëndësishme të arkitektëve dhe urbanistëve, e cila u zhvillua dje në Pragë të Republikës Çeke. Kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj diskutoi mbi zhvillimin urban dhe impaktin e drejtpërdrejtë në cilësinë e jetës së qytetarëve.

Veliaj i cilësoi si tepër pozitive vlerësimet që vijnë për Tiranën, në një kohë kur në kryeqytet po zhvillohen dëgjesa me artistët për çështjen e godinës së Teatrit Kombëtar. Ai u shpreh me respekt e mirënjohje për artistët si dhe nënvizoi se me pak dashamirësi mes njëri-tjetrit, mund të bëhen gjëra të mrekullueshme.







“Më vjen mirë që gjithë ky vlerësim për Tiranën, mënyra si është gjallëruar qyteti, vjen edhe pas diskutimeve që kemi filluar me artistët për teatrin. Jam i bindur se në qoftë se me të njëjtën dashamirësi që po na sheh bota dhe që po na fton çdo javë të tregojmë historinë tonë të transformimit, ndërkohë që javën tjetër presim rezultatin e çmimit për sheshin “Skëndërbej”, të kishim edhe këtë dashamirësi për njëri-tjetrin, që ndajmë një qytet, një hapësirë ku kemi lidhur jetën, mund të bëjmë gjëra të mrekullueshme”,- theksoi ai.

Veliaj shtoi se ndihet i inkurajuar nga dëgjesa e zhvilluar para dy ditësh me komunitetin e aktorëve dhe regjisorëve për çështjen e Teatrit Kombëtar, si një mënyrë për të shfrytëzuar shansin historik për t’i dhënë Tiranës një teatër të ri dinjitoz, edhe për gjeneratën tjetër.

“Jam shumë i inkurajuar nga dëgjesa që patëm me aktorët sepse patëm një ulje tensioni, lamë mënjanë mëritë e vjetra, nisëm një faqe të re të diskutimit.

Nëse me këtë mirësi mendojmë si të shfrytëzojmë një shans fantastik për t’i dhënë Tiranës një teatër të ri, duke lënë mënjanë cic-micet e duke menduar për të mirën e përbashkët, që pas 20-30 vitesh të jemi krenarë që kur kishim vendimmarrjet në dorë, morëm një vendim të drejtë për ta modernizuar qytetin, siç po bëjmë edhe në fusha të tjera”,- tha ai.

Kryebashkiaku theksoi se kryeqyteti është duke rikuperuar në këto tre vite kohën e humbur, kur Tirana ishte në gjumë, dhe se sot, po ecën përpara. Ai vlerësoi se Tirana vazhdon të jetë një shembull fantastik në Europë, ku po vlerësohet në shumë prej nismave të saj të transformimit.

“Në Pragë, në Forumin e arkitektëve dhe të urbanistëve “reSITE”, patëm një mundësi për të folur për transformimin e Tiranës, si kthehet një kryeqytet nga një version i Koresë së Veriut në Europë, në një qytet që sot vlon, që ka jetë, energji. Ekonomia lulëzon edhe kur ka një pasuri të madhe artistike dhe kulturore”,- u shpreh Veliaj.

Ai siguroi se siç qytetarët kanë përqafuar modernizimin, si nisma për biçikletat Mobike, sheshin “Skënderbej” dhe Pazarin e Ri, e njëjta gjë do të ndodhë edhe me teatrin dhe me shumë projekte të tjera. “Jam i lumtur që Tirana po ka këtë jehonë. Kemi rikuperuar vitet e gjumit në Tiranë dhe i kemi rikthyer Tiranës lavdinë e viteve 2000-2011, ku me administratën e Edi Ramës emri i Tiranës doli për herë të parë si një qytet që po kapërcente datat dhe sot është në një fazë modernizimi.

Pra, shumë qytete, përfshirë edhe Pragën, si nisma e biçikletave pa stacion ose aplikacionet si “Tirana ime” ende nuk i kanë bërë, që do të thotë që kemi një shans, pavarësisht prapambetjes në vite, t’i kapërcejmë etapat dhe të përqafojmë modernizimin. Jam i sigurt se do të përqafojmë modernizimin siç kemi bërë me biçikletat, me sheshin “Skënderbej”, me Pazarin e Ri do ta bëjmë edhe këtë me teatrin edhe me shumë iniciativa të tjera si Piramida”,- përfundoi Veliaj.