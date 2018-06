Vdekja e të riut në Lalz, pushuesit: Policia erdhi pas 30 minutash, ndërsa autoambulanca…

Një ngjarje e rëndë ndodhi një ditë më parë në Gjirin e Lalzit kur një i ri humbi jeten në det.

Dallgët nxorën në breg trupin e pajetë të një djali të ri, i cili ishte deklaruar i zhdukur nga shokët e tij.







Mdërkohë pas kësaj ngjare të rëndë bërë pubilke edhe me media e tndryshme, kemi munudr të gjejmë në rrjetet soacile shenime të qytertarëve të ndryshëm që kanë parë me sytë e tyre ngjarjen e rëndë dhe kanë shrherur mendimin e tyre për reagimin e strukturave të shendetit dhe sigurisë në plazhet tona.

Ja njëri nga mesazhet:

“SHQIPERIA QE JU DONI

“Nje 22 vjecar me inicialet E.S, banues ne Tirane, nga Peshkopia, ka humbur jeten ne Gjirin e Lalezit rreth nje ore me pare.

Policia me 30 minuta vonese, ambulance jo, dhe kullat e vrojtimit jane pa shkalle.

Dhe bejme reklama per turizem me pas kur nuk ofrojme kushtet minimale te sigurise.”