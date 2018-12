Vasili-studntëve: Mos harxhoni kot frymën, rrëzojeni Edi Ramën!

Kreu i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili vijon të sulmojë shefin e ekzekutivit për pozicionin që ka marrë karshi kërkesave të studentëve.

Përmes një statusi në rrjetin social “Facebook” dhe me një retorikë të ashpër, Vasili shkruan se kryeministri Rama nuk njeh aspak ligjin për arsimin e lartë, por as edhe gjendjen dhe kushtet e mësimit dhe të jetesës për të rinjtë. Ai bën thirrje për rrëzimin e Ramës, sepse çdo veprim tjetër është një frymë e harxhuar kot.







“Mos harxhoni fryme me nje kryeminister qen te karriges,rrezojeni.Nje prej rektoreve rreket t’i shpjegoje ligjin e arsimit te larte kryeministrit.

Kryeministri as ka asnje lidhje as me ligjin e arsimit te larte,qe nuk e kupton fare dhe as me studentetet,qe vuajne kushte te turpshme jetese e mesimi.Kryeministri eshte thjesht nje qen,qe ka ngulur kthetrat te karrigia dhe leh,jargavitet e qurrepset per te dhe kaq”, shkruan ai.