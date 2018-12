Vasili ndaj Ramës: Armik i studentëve, refuzoi amendamentet e LSI

Kreu i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili, ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se ka hedhur poshtë amendamentet e studentëve.

Sipas tij LSI paraqiti sot amendamente për buxhetin që reflektonin kërkesat e studentëve por e ka cilësuar turp refuzimin e Ramës







“Keto jane amendamentet e studenteve per buxhetin,qe LSI vetem i i coi ne sallen e parlamentit per te zgjidhur kushtet c’njerezore te tyre dhe ky kryeminister i paturp i hodhi poshte,i refuzoi,i perbuzi,” shkruan Vasili.

Kryeministri hodhi poshte amendamentet e studenteve,turp turp.

LSI ka paraqitur amendamente per buxhetin duke reflektuar pike per pike kerkesat e studenteve nevojat e tyre bazike dhe kushtet e turpshme te jeteses se tyre ne konvikte.

Ky kryeminister armik i studenteve qe vjedh 30 milion euro ne nje dite me kompani mashtruese,qe ju dhuron miliarda oligarkeve me koncesione u kursen leket studenteve dhe i le :

qe i le qindra vajza studente me disa banja,

qe i le studentet pa uje per tu lare,

qe i le pa ngrohje,

qe i le nga gjashte e me shume studente ne nje dhome.

Turp turp turp.