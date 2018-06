Vasili: Kryeministri i vogël sa një portal i jep mend Europës

Kreu i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili ka reaguar menjëherë pas deklaratave të kryeministrit Rama lidhur me integrimin europian të vendit.

Vasili e mbështet argumentin e tij duke thënë se fakti që kriminalët dhe trafikantët e drogës qarkullojnë të lirë, nuk tregon asgjë tjetër përveçse një kryeministër të inkriminuar. Ai vijon të shprehet se Europa nuk integron kryeministra të këtij lloji.

Postimi i plotë:

Kryeministri pa mend i jep mend Europës.

Fajtori i vetëm dhe ideator i një qeverisjeje antieuropiane, kryeministri me logjikën e një shantazhi mes horrash, po përdor të njëjtën gjuhë me Europën.

Estradë shëtitëse për shqiptarët dhe qesharak deri në dhimbje për europianët, kryeministri po çudit dynjanë me mediokritetin e tij monumental.

Integrimi ka një logjikë të thjeshtë: kush ka rezultate ecën përpara, kush nuk ka mbetet në vend.

Kur trafikantët dhe kriminelët janë pjesë e tavolinës së qeverisjes dhe e tavolinave të restoranteve të kryeministrit, kur kriminelëve të policisë u hapet rruga që të shpëtojnë, kur ish ministri i trafiqeve mbrohet me forcë nga kryeministri për t’u mos u arrestuar, atëherë integrimi bllokohet, pasi Europa nuk integron kryeministra të inkriminuar.

Një kryeministër proverbalisht i paditur ka marrë përsipër të analizojë Europën, t’i tregojë rrugën e asaj, t’i tregojë gabimet, t’i mësojë të ardhmen.

Dhe kush? Ky kryeministër i vogël sa një portal, me ide sa të një estrade shëtitëse, me vizion sa batuta bajate e radhës, do t’i tregonka rrugën Europës dhe se ç’e pret atë po nuk pati këtë kryeministër greminë në gjirin e saj.

Konsekuent në urrejtjen ndaj Europës dhe po kaq konsekuent në krijimin e alibisë politike për t’u kthyer drejt lindjes së panjohur e të paqartë me shumë me pak liri e demokraci, ky armik i integrimit europian, peng i axhendave antieuropiane, po bën gjithçka që të bindë dynjanë se nga halli po shkon në lindje, se medemek Europa nuk na deshi.