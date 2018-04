Vasili: Idiotët kërkojnë armiq të jashtëm imagjinarë, gjynahu iu ktheftë në mallkim

TIRANE- Kreu i grupit parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili përmes një statusi në faqen e ‘Facebook’-ut theksoi se rreziku më i madh për Shqipërinë janë ata që qeverisin.







REAGIMI I VASILIT

Vetem idiotet kerkojne armiq te jashtem imagjinare.

Rreziku i vetem dhe me lige per Shqiperine jane ata, qe qeverisin hajduterisht kete vend dhe qe i bejne shqiptaret te mbeten pa buke e ne mjerim dhe te detyrohen te ikin nga Shqiperia qe nga femijet e deri tek burrat e grate e moshuara.

Kujt nuk i dhemb per tragjedine e mijra femijve e te rinjve shqiptare nga 7- 17 vjec,qe ikin mes rreziqeve te frikshme te rrugeve te botes,gjynahu iu kthefte ne mallkim.