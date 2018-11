Vasili akuza Ramës: Çirret si i çmendur se do shembi banesat

Kreu i Grupit Parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili ka ndarë në Facebook, një video të kryeministrit Edi Rama, teksa fliste për procesin e legalizimit disa vite më parë.

Vasili e komenton fjalimin e Ramës si një gënjeshtër për të rrëmbyer vota. Kreu i Grupit Parlamentar nuk kursen edhe ofendimet për Ramën, teksa e quan mashtrues ordiner.







Postimi i Petrit Vasilit

Video si mashtronte kryeministri qytetaret per legalizimet per ca vota.

Per te rrembyer ca vota me shume kryeministri ka genjyet pacipesisht qytetaret per legalizimet.

Sot ky cirret si i cmendur se do ti prishe banesat, do ti shembe,do ti hedhi ne toke dhe se njerezit nuk i meritojne.

Kurse dje qante, lante e jargavitej kur thoshte qe qytetaret kishin derdhur djersen e mundin e jetes tek ato.

Ketij mashtruesi ordiner nuk ke ç’komente ti besh.

Ndiqni videon dhe krahasoni cmendurite qe flet sot ky i marre dhe shikoni c’ka thene dje dhe kushdo e kupton se ç’fatkeqesi eshte te qeverise nje i pacipe si ky.