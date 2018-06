“Vajzën ma rrihte, nipin donte ta jepte për adoptim”, burri nga Berati përplaset live me ish-dhëndrin

Historia e një nënë të re, ëndrrat e të cilës u prenë në mes, pasi humbi betejën nga një sëmundje e rëndë, është bërë sot pjesë e emisionit ‘Me zemër të hapur’ në ‘News24’. Kujtim Tana vjen në studion e emisionin për të rrëfyer historinë plot dhimbje të së bijës, Inës, e cila ndërroi jetë nga kanceri i gjirit në moshën 28-vjeçare, shkruan ‘BalkanWeb’. E reja u martua me Ajetin dhe shkoi të jetonte me të në Greqi. Pasi ngeli shtatzënë u diagnostikua me sëmundjen e rëndë, e cila i mori jetën vetëm 1 vit pasi ishte bërë nënë. Babai i të ndjerës tregon se ishte ai bashkë me gruan e tij që bën gjithçka duke e çuar në një spital grek dhe investuan pafund para për një trajtim të specializuar, por pavarësisht përpjekjeve ajo nuk arriti dot t’ja dalë.







Kujtimi thotë se ne ceremoninë mortore te se bijës nuk mori pjesë as i shoqi dhe as ndonjë familjar i tij. Pas disa episodeve të tjera të rënda kur e bija ishte gjallë ata kishin vendosur që do të kujdeseshin vetë për nipin, pasi dhëndri nuk mund të luajë dot rolin e babait. Vetëm pak ditë pas vdekjes së Inës ai u thirr në polici për shkak se Ajeti Patozi kishte bërë një denoncim për rrëmbim fëmijë. Më pas filluan betejat gjyqësore, gjykata e Shkalles së pare Berat vendosi që kujdestarinë t’ia jap gjyshërve ndërsa dhëndri e apeloi këtë vendim në gjykatën e Vlorës dhe fitoi të drejtën për ta marrë ai të birin. Lufta mes palëve vazhdon, ndërkohë Kujtim Tana hedh akuza të forta për ish-dhëndrin e tij Ajetin.

Nga studio e emisionit ‘Me zemër të hapur’ Kujtimi tha se ish-dhëndri e kishte dhunuar vajzën e tij gjatë kohës që ajo ishte në ditët e saj të fundit, madje hodhi edhe akuza të forta live. Ai tha se Ajeti e kishte detyruar vajzën e tij që të firmoste që djalin e tyre të mitur ta jepnin për adoptim tek një çift farmacistësh grekë, në këmbim të një shtëpie falas dhe një shumë prej 85 mijë eurosh.

“Edhe lekët që i jepja për të kuruar vajzën, dhëndri i mbante për vete. Si mund t’i besoja atij njeriu? Ai luante vetëm kumar dhe shpërndante drogë në Athinë. Ai na çoi edhe në polici. Po unë çfarë kam bërë? Asgjë, kërkova të drejtën time.”, tha babai i vajzës së ndjerë. Të dyja motrat, bijat e mia shkonin tek një rrobaqepëse. Ata u njohën të dy, folën në telefon. Dhe në më pas u njohën me faktin që ata të dy po njiheshin. Djali rrinte në Greqi, jo në Shqipëri. Vajza ime njeri me shumë sedër, pasi u bë lidhja familjare shkon në Greqi. Pas vitit të ri iku në Greqi, por u përball me gënjeshtra. Ai e kishte mashtruar. Dhe erdhi në Shqipëri, e braktisi vajza ime, erdhi në Shqipëri.

Ajo kishte ngelur edhe shtatzënë. Por shkoi në Greqi për kurim. Ish-dhëndri u përgjigj pozitivisht, shkuam në spital. Pas shumë vizitash vajza më tha se kishte gjetur një mjek. Madje u detyrua që të lindte edhe djalin 7 muajsh. Më pas ajo intensivisht po merrej me veten. Gruaja ime e ndihmonte dhe rrinte në Greqi. Vajza bëri 17 terapi. Rreth 1 vit shkoi vajza. 10 ditë para ishte me kunatën dhe një shoqen e saj, dhe shkojnë tek doktori. Mjeku tha se vajza nuk shpëtonte. Madje ai tha se këto mjekime i kishte bërë për ndihmë, pasi i kishte ardhur keq për moshën. Por ne i kishim dhënë të gjitha lekët për kurimin e vajzës, por dhëndri na ka mashtruar.

Nuk i kishte dhënë gjë mjekut, por i ka harxhuar vet. Nuk i dua ato lekë, pasi vetëm vajzën të kisha. Edhe zemrën time do jepja që ta kisha pranë vajzën. Ishte paguar vetëm 105 euro për shtrimin e vajzës, asgjë tjetër. Dhëndrit nuk i thash gjë, pasi kisha merakun tjetër. Doktori tha; vajza tha se nuk e shtyn vajza 10 ditë. Pas 100 peripecive e morëm vajzën në Shqipëri, bashkë me djalin e vogël. Ai nuk paguante lekë për qiranë, dhe ata largoheshin çdo 2 muaj nga një shtëpi në një tjetër. Është dëshmitare gruaja ime dhe unë. Ata kanë ndërruar 4 shtëpi brenda 1 viti. Unë se kuptoja se nuk dija greqisht. Çdo gjë që e paguaja unë. Ai nuk ka nxjerrë as një euro nga xhepi. Ish-dhëndri im nuk mori pjesë në ceremoninë mortore të vajzës. Ai mori djalin dhe tha; meqenëse kam motrën të martuar këtu, ta çoj djalin? Po i thamë. E ka çuar në Roskovec për t’i bërë pasaportën. Ai erdhi më pas, se vajza ishte gjallë. Ai na denoncoi në polici, për ‘rrëmbim personi’.

Vajza ime ndërroi jetë në 5 tetor, djali lindi në 5 gusht. Llogaritë nuk dalin. Puna e tyre, le të thonë ç’të duan. Nertili nuk di gjë se nuk ka qenë në Athinë, ai vëllain e tij po mbron. Si ka mundësi që të godasësh një të sëmurë, ta rrahësh. Në orën 2 pa çerek të natës vajza ime ka marrë ne telefon djalin tim. Dëshmitare ka qenë kunata ime, që e ka gjetur vajzën time të shtirë në dysheme dhe djalin po ashtu. Ai ka kërkuar që djalin ta adoptojë një çift farmacistësh në Greqi, për një shtëpi falas dhe 85 mijë euro. Pasi vajza ishte në momentet e fundit”, rrëfeu babai mes dhimbjes.

Por kaq mjaftoi që në studio të ndrynte në një lidhje telefonike për emisionin ish-dhëndri i Kujtimit, Ajeti. Ky i fundit hodhi poshtë akuzat, ndërsa tha se djali i takonte atij. Po ashtu ai tha se kishte të gjitha faturat e spitalit ku vërtetohej se kishte qenë ai që kishte shpenzuar për sëmundjen e gruas së tij. “Në datën 12 tetor janë prishur pas vdekjes së bashkëshortes time. Arsyen se kuptova. Nuk është e vërtetë, unë i kam paguar të gjitha spitalet nga xhepi i tij. Ai pretendon se ka çuar deri në 14 mijë euro. Ia kam treguar edhe faturat gjykatës, që kam paguar spitalet. Unë doja të thoja diçka, dhuna ndaj bashkëshortes që thotë Kujtim Tana, në radhë të parë ndodhin këto gjëra.

Këtu jo. Nëse Kujtim Tana e kishte kuptuar që unë e kisha dhunuar vajzën, pse nuk denoncoi në polici, por i nxori pas vdekjes së saj. Nuk behët fjalë për asnjë birësues. Farmacisti na ndihmonte që të na jepte ilaçe për 2-3 ditë. Nuk bëhet fjalë dhe se kemi folur kurrë këtë muhabet. Kam marrë pjesë unë dhe familja ime, dhe farefisi im në varrim. Djali u mor 6 ditë pasi ndodhi vdekja. Mbas vdekjes, djali ishte tek mua, deri në 12 tetor. Ai kërkoi që ta takonte për herë të fundit djalin, para se unë të ikja në Greqi. Madje edhe emrin ia ka ndërruar emrin djalit tim, Aleksandro, që ia kisha vënë unë me gruan time. Mua të më vijë Kujtimi kushte për të takuar fëmijën tim, nuk është pak e tmerrshme kjo? Ai është fëmija im. Nuk kam frikë nga akuzat”, pohoi Ajet Patozi. Po ashtu, pjesë e emisionit u bë edhe vëllai i Ajetit, Nertili, i cili nga telefoni tha se djali i takonte atyre.

“Nuk jemi dakord me të gjitha që thotë Kujtimi. Ai gënjen. Të gjitha pagesat i ka bërë vëllai im, dhe jo ai. Ai ka qenë vetëm një herë në Greqi. Ti të kishe fëmijën tënd, do i paguaje. Kujtim Tana nuk ka paguar asnjë lekë. Fajin ta mbaj ky. Kur sëmur vajza shkuan ata dy ditë. Kur lindi djali, vëllai im i ka ndërruar edhe bebelinën. Djali u rrit në Greqi, jo në Berat. Deri në 18 muajsh djali ka qenë në Greqi. Pasi vdiq kunata, mbas tre ditësh u zunë në varrim dhe na kërkonin; na i bjer djalin. Ne e çuam, na i mbajti dhe nuk na i jepte më”, tha Nertili.