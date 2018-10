Vajza e ish-deputetes bëhet nuse

Vajza e deputetes Albina Deda, Ada është kthyer tashmë në një nga vajzat më të njohura e ndër më të komentuarat në media e rrjete sociale.

Adën e pamë këtë vit si prezantuese në Miss Universe Albania ndërkohë që modelja bukuroshe shpeshherë tërheq vëmendjen edhe me postimet e saj në Instagram.

Në foton e fundit të postuar në Instastory, Ada shfaqet e veshur me fustanin e bardhë të nusërisë dhe me vello.