Në stadiumin “Nizhni Novgorod” po luhet çerekfinalja e parë e Kupës së Botës, ku Uruguai do të jetë përballë Francës. Të dyja skuadrat, synojnë të japin më të mirën, për të kaluar në gjysmëfinale, megjithëse të dyja do të përballen me mungesa të rëndësishme.

Uruguai-Franca 0-2 (Varane 40′, Grizman 60′)