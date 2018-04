Moderatori i njohur Turjan Hyska duket se ka reaguar pas lajmeve që qarkulluan për të, se do të kalonte na Vizion Plus në Klan Plus.





Vetë Turjan Hyska, nëpërmjet një postimi në Instagram, i hedh poshtë të gjitha këto thashetheme.

Ai ka postuar në Insta Story lajmin në fjalë me mbishkrimin “lajm i rremë”, çka do të thotë se Turin me siguri do të vijojmë ta shohim në “Vizion Plus”.