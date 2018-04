“Urime nga zemra kolegë”, Vasili përgëzon mjekët: Ndodhi për herë të parë në Shqipëri

Kreu i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili ka uruar mjekët shqiptarë për realizimin me sukses të rezeksionit të kancerit të zorrës së trashë me laparoskopi.







Në një status në Facebook ai njofton se për herë të parë në QSUT dhe në gjithë Shqipërinë është trajtuar kjo teknikë kirurgjikale e avancuar në trajtimin e kancerit të kolonit.

“Keta jane mjeket shqiptare.Duhet te jemi te gjithe shume krenare per ta. Bejne mrekullira me shume talent dhe modesti,” shkruan Vasili.

Statusi i plotë

Krenare per mjeket shqiptare dhe talentin e tyre.

Dite e bukur ne mjekesine shqiptare dhe shkencat mjekesore.

Ekipi i klinikes 3 realizon me sukses Rezeksionin e kancerit te zorres se trashe me laparoskopi. Per here te pare ne QSUT dhe ne mbare sistemin publik shqiptar nje teknike kirurgjikale te avancuar ne trajtimin e kancerit te kolonit.

Keta jane mjeket shqiptare.Duhet te jemi te gjithe shume krenare per ta.

Bejne mrekullira me shume talent dhe modesti.

Urime nga zemra kolege.