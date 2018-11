Kreu i grupit parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili, përmes një reagimi në rrjetin social ‘Facebook’ ka ironizuar urdhrin e zëvendësministrit të Brendshëm Sandër Lleshi që i bëri Policisë së Shtetit për mbetjet urbane.

Vasili në mesazhin e tij Lleshi duhej të merrej me “plehrat kriminale qe tunden e shkunden ne mes te qyteteve tona”. Kjo sipas Vasili është edhe arsyeja se pse Rama ‘vdes’ për Lleshin.







REAGIMI I VASILIT:

“Merret me plehrat e bashkisë dhe jo te krimit ndaj Edi Rama vdiq per Lleshajn.

Urdheri i pare i Keqformimit kushtetues, qe drejton sot ne menyre antikushtetuese Ministrine e Brendeshme ishte te merret policia me plehrat urbane dhe jo mr plehrat kriminale qe tunden e shkunden ne mes te qyteteve tona.

Jo rastesisht Lleshaj e fillon me nje Sorrosizem te tille se kete i ka kerkuar kryeministri. Ndaj dhe kryeministri vdiq per Lleshajn. Vetem ai mund ta rehatoje kryeministrin dhe ta beje sefte punen duke urdheruar policine e shtetit te merret me plehrat e bashkise dhe jo me plehrat e krimit”.