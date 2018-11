Pas dy urdhrave të parë me të cilën nisi detyrën si zv.ministër i Brendshëm, me kompetencat e ministrit, sikundër tha vetë kryeministri Rama, zbulohet një tjetër pikë e urdhrit për disiplinën dhënë nga Sandër Lleshi që nuk mund ta kalojë pa debat.

Shkresa mban sipër porositë e ministrit të Brendshëm, për zbatim nga ana e policisë së Shtetit dhe asaj vendore të Tiranës.







Në pikën tetë thuhet shprehimisht: “Punonjës policie mbipeshë (bark dërra) të shmangen nga shërbime në vende të dukshme”.

“Kontrolli per paraqitja e jashtme te punonjesve te policise ne detyre dhe jashte saje”- eshte pika e pare e porosise se vete ministrit Lleshi per efektivet, pas te ciles vjen nje tjeter kerkese qe duhet zbatuar ” Ndalohet futja ne lokal e punonjesve te policise si gjate kohes se punes dhe jashte saj me uniformen”.