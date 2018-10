Dalja e fundit e Kim Kardashian në Miami, Florida, vërteton edhe njëherë se kush është mbretëresha e të pasmeve më seksi.

Ajo ka treguar gjatë gjithë kësaj kohe se ka mbajtur një regjim ekstrem për të punuar trupin e saj që nga viti i shkuar kur në rrjet u shpërndanë disa foto të saj plot celulit në të pasmet.







Ylli i reality-show “Keeping Up With the Kardashians” është fotografuar teksa merrte poza para fotografit të saj personal me një pakë bikini tejet të vegjël dhe një bluzë të bardhë dhe sigurisht e gjithë vëmendja ishte drejt saj.

37-vjeçarja ka mahnitur edhe njëherë me format e saj të ekspozuara më së miri në pozicionet e këtyre fotove.