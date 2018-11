Unë jam një prej djemve të rrugës Pal

Nga Mustafa Nano

Fjala e urtë me fshatin që digjet dhe me dikë që krihet duhet të jetë ballkanike. E kemi edhe ne, sigurisht, vetëm se gjyshen e kemi zëvendësuar me dikë tjetër. “Fshati digjet dhe kurva krihet” – ky është versioni në shqip që, siç duket, është më i vrazhdë (kalimi nga gjyshja te kurva nuk të lë indiferent, apo jo?) Ndërsa versioni grek është edhe më i vrazhdë, gati pornografik: Bota ka marrë flakë dhe kurva kreh piçkën.

Lidhur me fjalën tjetër të urtë, “Popi i papunë pagëzon edhe kecat”, kjo nuk ekziston në shqip. Nuk ma ka zënë veshi asnjëherë të përdoret prej ortodoksëve tanë. Me sa duket, ngaqë ortodoksët, tuajt dhe tanët, nuk kanë bërë me njëri-tjetrin. Ortodoksët shqiptarë kanë dhënë e kanë marrë shumë me fqinjët grekë. Por në vend të Popit ne kemi Kolën, i cili tund derën për me u gjend në punë, gjë që në thelb është e njëjta gjë.

Po i lë fjalët e urta, sidoqoftë, e po i kthehem diskutimit mbi librat e filmat vizatimorë. Nuk është se kam ndonjë gjë të madhe për të thënë, në fakt. Pasi fëminia ime ka qenë e varfër në këtë drejtim. Romane si Alan Ford nuk na përktheheshin. I parë aposteriori, romani Alan Ford do kishte qenë i dobishëm, madje edhe për vetë regjimin (me sa di, në këtë libër bëhet një lloj ironie me kapitalizmin), por fabula me agjentë sekretë dhe ngjarjet që zhvillohen në New York ishin arsye të mjaftueshme për nomenklaturën paranojake e antiamerikane të Tiranës për ta prapësuar idenë e botimit në shqip. Regjimi i Enver Hoxhës u kushtonte shumë vëmendje përkthimeve të librave nga gjuhë të huaja, e në përgjithësi ndikimit që mund të ushtrohej nga jashtë.

Televizionet e huaja, valët e të cilëve nuk mund të bllokoheshin të gjitha, ishin një dritare e madhe komunikimi për shqiptarët. Quhej me fat dikush, që mund të shihte ndonjë stacion jugosllav. Unë jam rritur në Skrapar, një qytet i vogël në juglindje të Shqipërisë, në kufi me Korçën, i futur mes malesh, dhe atje nuk mund të shihnim asnjë stacion tjetër TV përveç atij publik shqiptar. Ishin nja tre a katër shtëpi të vogla private, megjithatë, në të cilat binin valët e një stacioni jugosllav. Duhet të kenë qenë të televizionit të Shkupit. Ishte e pabesueshme se si këto valë, të dobësuara prej rrugës së gjatë e të mundimshme që u takonte të bënin, kishin gjetur të përplaseshin në atë gropë mes malesh, ku ishte ngritur Skrapari, e për më tepër tek ato shtëpi, që ishin rrëzë malit, në pikën më të ulët të qytetit.

Në njërën prej atyre shtëpive, banonte një miku im. Në vitet e adoleshencës, në moshën 16 apo 17 vjeçare, ne shkonim shpesh atje, por jo për të parë filma vizatimorë. Shkonim për të parë programin Electric Blue që – ja një hollësi që më ka mbetur në mendje prej asaj kohe – jepej të premteve vonë, më saktë në orët e para të së shtunës. Për shkak të valëve të dobëta, sidomos kur moti ishte i keq, televizori kapte me xixa. Shpesh figura shkonte e vinte, pamjet mezi dukeshin, por ne nuk ia ndanim sytë ekranit, teksa i zoti i shtëpisë ngjitej në çati për të gjetur pozicionin e duhur të antenës. Më ka dalë nga mendja për të pyetur ndonjë psikolog, nëse ai mund të bëjë ndonjë lidhje mes Mustafa Nanos së ditëve të sotme dhe Mustafa Nanos adoleshent që mezi priste të vinte dita e premte, për t’u bërë tok me katër-pesë vetë të tjerë, dhe për ta mbajtur frymën në një shtëpi përdhese buzë lumit të Osumit, e për t’u ulur para një televizori Adriatik të prodhuar në Durrës, në ekranin e të cilit shfaqeshin pamje të mjegullta vajzash lakuriqe. Si na dridhmonte mishi! Çfarë emocionesh!

Por psikologun do ta garantoja që fëminia ime, sidoqoftë, nuk është shënjuar vetëm nga programi Electric Blue. Fëminia ime është shënjuar edhe nga leximet. Mbi të gjitha nga leximet. Ndër librat e parë që më ka thëthirë të tërin atëbotë ka qenë Djemtë e Rrugës Pal, me autor Ferenc Molnarin. Djemtë e rrugës Pal ishin të ngjashëm me djemtë e lagjes sime që mbante emrin “2 dhjetori” (në përkujtim të zgjedhjeve për Asamblenë kushtetuese që u mbajtën në Shqipërinë e pas Luftës II Botërore). Ngjashmëria mes dy botëve mund të duket e pabesueshme, pasi Nemeçeku, Boka, Gerebi etj., jetonin në Budapestin që ishte ende pjesë e perandorisë habsburgjike, ndërsa unë, Fredi, Mondi, Tomi, Nardi, Maksi, Beni, Berti etj., (këta ishin emrat e disa prej miqve të mi atëbotë) jetonim në një qytet të vogël, krejt të izoluar prej botës, me njerëz që e donin komunizmin e Enver Hoxhës. Një “hinterland të kuq” e kam quajtur Skraparin tim në një libër autobiografik që kam publikuar para 10 vitesh.

Por unë kurrë, megjithatë, nuk kam parë në ndonjë libër tjetër, qoftë edhe të autorëve shqiptarë, në të cilin personazhet të më ishin aq të dashur e aq të afërt sa në librin Djemtë e rrugës Pal: Fëmijë që mezi presin të mbarojë ora e mësimit për të shkuar tek ëmbëltorja pranë shkollës, për të marrë sheqerka, akullore, byrekë apo kuleçë, fëmijë të prapë, që pinë ndonjë cigare fshehurazi, fëmijë trazovaçë, ndonjëherë bully, fëmijë që luajnë me kopsa e që koleksionojnë pulla postare, fëmijë që hahen me djemtë e lagjeve të tjera në përpjekje për të zgjeruar kontrollin mbi territorin, që në këto “konflikte” udhëhiqen nga një komandant, të cilin e zgjedhin për burrërinë dhe urtësinë që ai manifeston, e kështu me radhë. “Djemtë e Rrugës Pal” ishte një libër që të edukonte me ndjenjën e patriotizmit, që fillon me dashurinë për lagjen tënde. Dhe kur patriotizmi bëhet i ethshëm, ti fillon dhe kërkon armikun e tradhtarin, ose heroin, te shoku që ke përbri. Dhe kjo ngjashmëri me atë libër më vinte gati e plotë, s’ka gjë se në Skrapar nuk më kapte veshi zhurmën e trenit dhe tingujt e kambanave të kishave. Kambanat e kishave heshtnin në të gjithë Shqipërinë, ç’është e vërteta. Në ato kohë ushtrimi i fesë ishte i ndaluar. Por edhe sikur të mos ishte i ndaluar, unë prapëseprapë nuk do mund të dëgjoja tinguj kambanash të ndonjë kishe. Sepse ne ishim të gjithë bektashianë. Ka shumë bektashianë në Shqipëri, Zoran. Dhe ata janë myslimanë të çuditshëm. Kuranin e lexojnë në mënyrën e tyre, duke kërkuar e gjetur mes rreshtave mesazhe, që në të vërtetë në Kuran nuk ekzistojnë. E prandaj, pinë alkool, gratë i lejojnë, madje i inkurajojnë, të marrin pjesë në ritualet fetare e në jetën publike, dhe ato nuk mbulohen. Besimtarët nuk luten pesë herë në ditë, ata rrëfehen siç rrëfehen të krishterët (bektashinjtë rrëfehen para Babáit, që është edhe një udhëheqës shpirtëror i grigjës së besimtarëve), ndezin qirinj sërish si të krishterët dhe, mbi të gjitha, janë të dhënë pas identitetit kombëtar. “Pa atdhe nuk ka fe”, thonë bektashianët. Lidhja me tokën ku kanë lindur është e rëndësishme për ta, dhe jo më kot, ata kanë luajtur një rol të dorës së parë në periudhën, kur shqiptarët po përpiqeshin të shkëputeshin prej perandorisë osmane, për të ndërtuar një shtet e komb të tyren. Në nderim të këtij roli, pati ndonjë zë më vonë që hodhi idenë e përqafimit të Bektashizmit si fe kombëtare, pasi kjo “fe” ishte si një urë që lidhte Islamin me Krishtërimin. Mirëpo kjo ishte një shpresë e kotë (Myslimanët dhe të krishterët nuk mund të binin dakord t’i lëshonin kryet e vendit, vullnetarisht, një feje tjetër që, lëri të tjerat, por nuk ishte tamam fe), ashtu siç ishte e kotë edhe shpresa tjetër se shqiptarët, pas themelimit të shtetit të pavarur, do mund t’i ktheheshin fesë së të parëve, d.m.th. Krishtërimit. Kanë qenë të shumtë ata që e kanë patur këtë ide, nga Faik Konica (bektashian gjithashtu) në fund të shekullit XIX deri te shumë intelektualë shqiptarë në fund të shekullit XX. Edhe unë kam menduar se, pas eksperimentit ateist të Enver Hoxhës, e nën magjinë e presionin e Perëndimit, shqiptarët, si njerëz praktikë e si besimtarë të shkujdesur, s’do ta kishin për gjë të konvertoheshin në të krishterë. Mirëpo, me sa duket, kemi dashur të bëjmë petulla me ujë (“bëjnë petulla me ujë”, themi ne për ata që përpiqen të bëjnë gjëra të pamundura). Rikonvertimi ishte një gjë që nuk mund të ndodhte. E kështu, kombi shqiptar ka mbetur siç ka qenë, d.m.th. shumëfetar, me Islamin që po përjeton një si revival e me të krishterët që po pakësohen. Katolikët ende “rezistojnë”, por ortodoksët, një Zot e di pse, kanë hyrë në ujë (ja dhe një idiomë tjetër e jona: “hyn në ujë”). Sipas censusit të fundit të vitit 2011, ortodoksët nuk arrijnë sot as 7%, në një kohë që, prej të paktën 200 vitesh, kishin qenë 20%.

Rrudhja e Krishtërimit shoqërohet vetvetiu me një forcim e rritje të Islamit, dhe ky fakt ka krijuar një lloj shqetësimi te një pjesë njerëzish në Tiranë, të cilët, edhe pse nuk kanë gjë kundër Islamit, nuk do donin, sidoqoftë, një zhbalancim të raporteve ndërfetare, me fjalë të tjera nuk do donin një islamizim më të madh të shoqërisë, pasi, sipas tyre, kjo do të komprometonte jo vetëm multifetarizmin që neve na është kthyer paradoksalisht në një kusht ekzistence, por edhe kredencialet oksidentale të kombit, të cilat lidhen, jo krejt me të drejtë, me pjesën e krishterë të shoqërisë. Them “jo krejt me të drejtë”, pasi aksionin për oksidentalizimin e shqiptarëve e ka udhëhequr qysh në krye të herës një elitë që, në një masë të madhe, ka qenë e traditës islame. “Eja ditë e uruar/që lind nga perëndon”, ka shkruar Naim Frasëhri më shumë se 100 vjet të shkuara. Ndërsa Faik Konica, një tjetër pionier i kulturës shqiptare, ka qenë krejt i marrosur pas perëndimit. Si zor të gjendej një tjetër po aq properëndimor sa ai në Ballkanin e fundshekullit XIX. Dhe as Frashëri, as Konica nuk ishin të krishterë.

