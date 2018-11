Unaza e Re/ Paralajmërojnë vendosjen e çadrave në rrugë, banorët nuk tërhiqen

Edhe këtë të diel, banorët e Astirit të cilët preken nga projekti i Unazës së madhe vijuan bllokimin e rrugë ne shenje proteste

Ata paralajmëruan se do ta përshkallëzojnë veprimet e tyre ne raste se institucionet nuk reagojnë duke vendosur çadra në rrugë.







Protestuesit i kujtuan politikës se zgjedhjet janë afër porse këtë here ata nuk do ti drejtohen me kutive te votimit.

Pas bllokuan rrugën ne unaze banoret marshuan nga Astiri drejt sheshit “Shqiponja”. Për disa minuat u krijua kaos ne trafik dhe drejtuesit e mjeteve u detyruan te presin ne radhe.

Marshimi i banoreve u shoqërua nga forca të shumta te policisë. Protestuesit shprehen vendosmërinë për te mbrojtur shtëpitë e tyre derisa kompensimi për prishjen e objekteve te behet sipas vlerës se tregut./Vizionplus/