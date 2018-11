‘Unaza e madhe’, Veliaj: Shpellarët nuk do e ndalin projektin

“Dikush që nuk ka rrënjë në këtë qytet, kujt i sulet? Për 28 vite nuk kanë paguar asnjë taksë ata që janë pa letra. Shanset janë zero që kjo betejë të ndalet. 99% e njerëzve duan që qyteti të zhvillohet, të rregullohet trafiku. Njerëzit thonë kur të zhbllokohet trafiku te Shqiponja do të marrë frymë Tirana”, tha Veliaj.

“Dhunojnë njerëzit që punojnë për këtë qytet. Shumica e qytetarëve kërkojnë që Tirana të zgjerohet. Kush do dëshmi mjafton që të bëjë rrugën nga TEG-u tek Komuna Parisit për 3 minuta. Është i njëjti film që e kemi parë dhe më parë. Dhe ky film përfundon me fitoren e këtij qyteti. Po i bien me shkel civilizimit. Për të gjithë ato që preken bonusi i qerasë do të shtyhet për 3 vjet. Ama bashkia do të heqë një shkollë, se do t’u paguajë qeranë. Çfarë pret nga një kryatarë bashkie i llastuar, ai ndërton për vetë pa leje, vari leshin thotë dhe për këta banorë. Do të mbetemi në epokën e gurit? Nuk ka shanse! Do pranojmë që falimentojmë si shtet? Këtë betejë do ta fitojë civilizimi”.