Unaza, Basha: Aferë e bërë me Edi Ramën, ka përfituar…

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, nuk ka munguar as në ditën e 37 të protestës së banorëve të Astirit kundër prishjes së banesave nga projekti i Unazës së Re.

Sërish lideri demokrat i vuri emra fajtorëve të asaj që ai e quan vjedhje rekord. Ministri Damian Gjiknuri dhe kreu i ARRSH, Afrim Qëndro janë përgjegjësit kryesorë, thotë ai.







“Kjo aferë është bërë me Edi Ramën dhe ai ka marrë drejtëpërdrejtë përfitimet,” tha Basha.

“Kjo që po ndodh është pasojë e degjenerimit total të qeverisjes, shqiptarët s’po e mbajnë më dot keqqeverisjen.

40% e shqiptarëve nuk ngrohin dot shtëpitë e tyre. Pensioni nuk mjafton as për të blerë bukë.

Për të mundësuar këtë vjedhje rekord 40 mln euro janë turrur mbi banorët, dhe po të mos ishte për qëndresën e banorëve dhe mbështetjen që i dha opozita e bashkuar, sot këto shtëpi do ishin shembur.

Nuk mjaftohen me vjedhje por do bëhet dhe për pastrim parash. Lëshojnë gojën me ofendime e kërcënime, duke i burgosur e joshur me të gjitha mënyrat.

Megjithatë duhet ta zgjidhë drejtësia këtë punë, po as drejtësi s’ka. A i ka marrë në pyetje Prokuroria të akuzuarit?

Kryeminsitri Edi Rama dhe kreu i ARRSH, Afrim Qendro janë përgjegjësit kryesorë për këtë vjedhje.

Kjo është radiografia si funksionon qeveria e Edi Ramës,” tha Basha./BW/