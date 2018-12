‘Unaza’/ Banorët vijojnë protestën për të 28-tën ditë…

Në ditën e 28 të protestës së tyre, banorët e zonës së Astirit të cilët preken nga Unaza e Re janë shprehur se do mbrojnë shtëpitë e tyre pasi i kanë të ndërtuar me djersë dhe gjak.

Banorët kanë bllokuar edhe gjatë ditës së sotme rrugën kryesore.







Me thirrjet ‘Shtëpitë i kemi me gjak’ dhe ‘Poshtë qeveria’, banorët shprehen se nuk do tërhiqen dhe do vazhdojnë protestat e tyre.

“Populli i ka dhënë pushtetin Ramës dhe ne do mbrojmë shtëpitë tona. Me këtë shtet ne jemi të zhgënjyer”- tha një prej banorëve në protestë.

Në mbështetje të banorëve kanë qenë edhe deputetë të PD dhe LSI./BW/