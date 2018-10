Deputeti i zonës Ulsi Manja ka dalë në mbështetje të qytetarëve të Lapakrës të cilët protestuan sot për fushën e sportit në këtë zonë. Përmes një statusi në Facebook , Ulsi Manja garantoi se në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës prona që i kaloi privatit padrejtësisht nga gjykatat e korruptuara në kohën e Bashës dhe të Berishës në vitin 2012, do t’i mbetet qytetarëve.

“Në vitin 2012, me Saliun kryeministër e Lulin në Bashki, gjykatat e tyre të korruptuara koordinuan kthimin e fushës së Laprakës në truall ndërtimi! Bashkëngjitur vendimi i gjykatës një vit përpara se PD të linte pushtetin! Qeveria e re i hapi rrugë vettingut, dhe për rastësi, gjyqtarët e këtij procesi nuk e kaluan dot vettingun , provë se këta gjyqtarë nuk i justifikonin dot pasuritë që vinin prej këtyre vendimeve! Sot përmbarimi privat, tentoi të zbatonte këtë vendim të kësaj trupe të përzënë nga drejtësia! Nuk u eci!”, thekson Manja. Deputeti socialist bën me dije se Bashkia Tiranë sot ka bërë padi kundër përmbarimit, dhe se Kryetari i ri i Bashkise ka futur në buxhetin e ri shpronësimin e kësaj prone për interes publik, njësoj siç veproi për shkollën “Kosova”. “Bashkia Tirane sot ka bërë padi kundër këtij përmbarimi, dhe për më tepër Kryetari i ri i Bashkise ka futur në buxhetin e ri shpronësimin e kësaj prone për interes publik, njësoj siç veproi për shkollën “Kosova”. Dua t’i garantoj qytetarët e Laprakës se vettingu do të vazhdojë për ta çuar gjer në fund pastrimin e drejtësisë dhe se fusha do mbetet e banorëve falë shpronësimit të Bashkisë”, nënvizoi deputeti I zonës së Laprakës, Ulsi Manja.