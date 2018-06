Ukrainasve nuk u del e keqja për … golin e Ndojit

Megjithatë, në kampin ukrainas nuk kanë qenë të kënaqur plotësisht për ndeshjen me kuqezinjtë.







Portieri Аndrej Lunin, një nga më të kërkuarit në merkato, duke komentuar shkurt fitoren e thellë ndaj Shqipërisë, theksoi për shtypin ukrainas se nuk duhej bërë ai gabim në rastin e golit të pësuar:

“Shqipëria është një skuadër e mirë dhe ne e treguam veten pas testit me Marokun. Bëmë gjithçka mirë në ndeshjen me Shqipërisë, përveç rastit të golit të pësuar, ku gabuam. Nuk e pashë topin në atë rast, pasi kaloi midis këmbëve të mbrojtësit dhe shkoi ngjitur me shtyllën”, – u shpreh portieri i Ukrainës./Vipsport.al