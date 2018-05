UET PRESS në Panairin e librit në Fier

UET PRESS dhe MapoEdition kanë zgjuar interes me stendën e tyre në Panairin e 5-të Kombëtar të Librit që po mbahet në Fier. Qindra vizitorë kanë ndaluar për tu njohur jo vetëm me botimet e fundit të UET PRESS por dhe me kolanat e librave historik, publicistik studimor apo biografik që kjo shtëpi botuese posedon. “Anatomia e një krize financiare” libri i njohësit të mirë të ekonomisë Ardian Civici është një ndër botimet e reja në këtë panair. Libri është një vështrim dhe një analizë e thellë e një dekade financiare, periudhës 2008 -2018, si edhe leksionet që kanë dalë nga kjo krizë. Po kështu, libri “Demokratura shqiptare” i Eugjen Merlikës na njeh me një vështrim ndryshe të realitetit politik e shoqëror shqiptar në sytë e një personazhi që e sheh Shqipërinë nga larg. Romani “Sarah” me autor Fred Pezën është një histori dashurie që nuk duhet humbur në këtë panair ku personazh është vetë Mbreti Zog. Vëmendje tërheqin dhe librat e Ben Blushit, Blendi Fevziut,Ilir Ikonomit, Kim Mehmetit, Prec Zogaj, Mustafa Nano,Mimoza Ahmetit,Vera Bekteshit, etj. Me organizator kryesor Bashkinë Fier, panairi është jo vetëm një festë librash por dhe një hapësirë e madhe eventesh me në fokus shkrimtarët dhe librin. Rreth 5 mijë tituj librash janë në stendat e këtij panairi e nga këta 1500 janë të rinj. Majlinda Rama drejtorja e këtij panairi, në ceremoninë e hapjes do të shprehej se qëllimi i këtij aktiviteti ka qenë sjellja e librit të printuar pranë lexuesit, duke nënvizuar se lexuesi feirakë është një lexues i kultivuar. “Jemi sot në edicionin e pestë të panairit dhe me bindje e them se kemi për çfarë të krenohemi si qytet. Ky qytet paraprin, udhëheq dhe jep modelin më të mirë se si duhet të promovohet libri dhe se si duhet të nxitet leximi. Këto dy hallka kryesor që janë larg dëshirës për fasada boshe, krijojnë simbiozën e mirë të gdhendjes së dashurisë për librin. Ne ndihemi të lumtur që kemi dhënë librit të printuar vendin e merituar dhe le të nis nga Fieri politika me serioze e leximit”.

Panairi hapi siparin me një tryezë shkencore kushtuar figurës së Skënderbeut me rastin e vitit të Skënderbeut shpallur nga qeveria shqiptare. Sot në fokus kanë qenë figurat e studiuesit Jorgo Bulo dhe shkrimtarit Petro Marko me rastin e 105 vjetorit te lindjes. Gjatë punimeve të konferencës u vendos të hartohet një peticion, ku të kërkohet ndërtimi i shtëpisë muze të shkrimtarit. Panairi do të qëndrojë i hapur deri më 13 maj, ku finalizohet me një ceremoni të madhe, ku ndahen dhe çmimet për 4 autorët më të mirë të vitit. Panairi i Fierit është një ndër ngjarjet e mëdha kulturore të vitit, që përgjatë disa ditëve e kthen qytetin e Fierit në kryeqendër të kulturës.