UET Alumni Festival 2018 / Arjola Limani në BB në Nju Jork, dhe Fation Shehu i VIP Sport, fituesit e çmimeve

Ish-studentët e rrjetit të shoqatës së Alumnit në Universitetin Europian të Tiranës janë mbledhur dje në një ceremoni speciale duke dëshmuar karrierën e tyre profesionale, brenda dhe jashtë Shqipërisë. Nën atmosferën festive, të rinj e të reja kanë sjellë përvojat e tyre të suksesit. Tashmë është bërë traditë ky takim që prej themelimit të UET, përmes së cilës edhe studentët kanë ndërtuar historinë e tyre personale. Në këtë perspektivë themeluesi i UET, Henri Çili, tha se krijimi i traditës dhe historisë është nga gjërat më të vështira për një institucion arsimor, ku UET ndihet krenar që ka legjitimuar në shoqërinë shqiptare edhe termin Alumni. Në një dekadë studentët janë përballur me tregun e punës që për UET shënon një vit jubile të “testimit madhor të efektshmërisë dhe vendit që zë”. Presidente e UET Alumni, Adela Danaj, tha se ky takim realizohet çdo vit, dhe se mbledhja e djeshme merrte më shumë rëndësi duke shpallur dy çmime karriere. Çmimi i karrierës së UET Alumni International 2018 iu dha Arjola Limanit, dhe çmimi i karrierës UET Alumni 2018 iu dha Fation Shehut. Ky vlerësim vjen si rezultat i një tjetër tradite që UET ka kultivuar ndër vite. Duke qenë se një pjesë e madhe e studentëve tanë kanë patur një karrierë profesionale të shkëlqyer jashtë Shqipërisë, menduam se do të ishte më mirë që çmimi i Karrierës mos t’u takonte vetëm atyre që janë këtu, por edhe atyre që punojnë jashtë.

Duke përshëndetur edhe punën e rrjetit të Alumnit, Çili tha përpara ish-studentëve se: “Nuk ka asgjë më të vështirë sesa të krijosh histori ose të krijosh traditë. Ju vetë e keni provuar në botën e punës, sesa përpjekje milimetrike duhen çdo ditë për të krijuar CV-në tuaj ose historinë tuaj. Është e njëjta gjë edhe për universitetin tonë dhe 8500 të diplomuarve tanë në 9 vite, sepse viti tjetër është viti i dhjetë i diplomimit. Këto janë detajet e historisë së Universitetit Europian të Tiranës. E dyta që doja të thoja është fakti që UET ndihet krenar bashkë me ju që ka legjitimuar në shoqërinë shqiptare termin “Alumni”. Ne jemi shoqata e parë Alumni në Shqipëri në vitin 2010 me kryetar Rudin Lalën. Kemi vazhduar më tej me Ervin Saljanin, me Eneda Tarifën dhe Adela Danaj. Unë them që Alumni ka filluar ta japë efektin e vet. Besoj se secili prej jush kanë filluar ta mbështesin njëri-tjetrin dhe kjo është një nga detyrat themelore të një universiteti. Një universitet i këshillon të rinjtë të zgjedhin karrierën, i përgatit ata por edhe i shoqëron më tej gjatë gjithë jetës. Mesazhi i tretë dhe i fundit që doja të thoja është ideja e një dekadë me studentët tanë në tregun e punës. Një dekadë e universitetit është një aspekt, por një dekadë në tregun e punës nga viti që vjen, i cili do të jetë një vit jubile. Ju ftoj në një proces të madh që nis nga shtatori për të identifikuar 100 studentët tanë më të suksesshëm në tregun e punës, 100 më të mirët dhe sipërmarrës, si edhe 100 talentet sepse janë vërtet talente. Duhet të jesh talent që të ecësh në tregun ndërkombëtar të punës. Sa më shumë universiteti rritet aq më shumë diploma juaj forcohet”.